Месси – лучший игрок Южной Америки за последнее десятилетие по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Южной Америки за последнее десятилетие (2011-2020).
Лучшим признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард «ПСЖ» Неймар занял второе место, защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес стал третьим.
- Ранее Месси был признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.
- Месси – единственный шестикратный обладатель «Золотого мяча».
Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
Источник: IFFHS