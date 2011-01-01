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    Месси – лучший игрок Южной Америки за последнее десятилетие по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Южной Америки за последнее десятилетие (2011-2020).

    Лучшим признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард «ПСЖ» Неймар занял второе место, защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес стал третьим.

    • Ранее Месси был признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.
    • Месси – единственный шестикратный обладатель «Золотого мяча».

    Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10349

      DeStar 35 минут назад

      ну да, на самом деле конкуренция большая, агуэро, суарес, кавани тоже тут могли быть, но с тройкой согласен. Алвес топ

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      Рейтинг: +10349

      DeStar > DeStar 34 минуты назад

      хотя нет, не согласен. Неймар в барсе поиграл не плохо. но мало, в псж он только лечится больше, надежды неймар не оправдал имхо, можно было и суареса или агуэро вместо него

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