Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Созин: «Ещe два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования»

Созин: «Ещe два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования»

2 февраля 2021, 09:29
18

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выступил против расширения РПЛ до 18-20 клубов.

«Если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещe две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нeм с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.

Это всe должны услышать люди, которые говорят про необходимость расширить РПЛ до 18 или 20 команд. Пусть они эти команды назовут! Но у нас просто физически их нет, и игроков тоже для такого уровня нет, только очень среднего качества. А делать всe средним — убить чемпионат.

В этом вопросе есть спортивная и политическая составляющие. Спортивная — про конкуренцию и рост уровня футбола, политическая – про большую страну и необходимость футбола в каждом городе.

Если так хочется, что ж, давайте вообще РПЛ и ФНЛ объединим! Будет у нас 38 команд, зато все в высшей лиге! Хотя по факту у нас есть всего 12 команд уровня РПЛ, и «Тамбов» — лишнее тому подтверждение», – приводит слова Созина «Чемпионат».

  • «Тамбов» может сняться с РПЛ. Будущее клуба определится 8 февраля
  • В начале января сообщалось, что долги команды выросли до 160-170 миллионов рублей.
  • По информации Sport24, в «Тамбове» осталось девять футболистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Тамбов
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1612248653
В стране задница, футбол в полной мере это отражает, спорт развалили, без гимна и флага, скоро вообще пускать не будут
Ответить
zigbert
1612249723
Может тогда весь чемпионат приостановить до лучших времен в связи с возникшими трудностями.
Ответить
JTherry
1612250379
"делать всё средним — убить чемпионат" ...в нашей Лиге приколов давно уже все ниже среднего, потому такие "замечательные выступления" наших команд в еврокубках и у сборной России... в руководстве РФС и РПЛ работают некомпетентные по футбольным меркам люди, поэтому и предложения по улучшению чемпионата соответствующие (давайте раздуем до 18-20 команд)))) а где эти команды и кто их будет содержать, никому в голову не приходит, вот и получаем тамбовы, анжи и разные амкары - обанкротившиеся команды на выходе... всему виной - полная безответственность чиновников, желающих выслужиться перед вышестоящим начальством, но самое прикольное, что и само начальство - ни уха, ни рыла не понимает, что происходит в футболе... хорошую тему Созин подбросил для обсуждения: с точки зрения спортивной - конкуренция возможна только в независимом чемпионате, без лоббирования одной госкомпанией своей команды, без создания исключительных условий только для нее... с точки зрения политической - страна у нас большая, но почему-то ее богатства достаются определенной кучке лиц, которое не собирается развивать футбол и вкладывать деньги в развитие команд в регионах, потому и падает основной груз финансирования на губернаторов, которым футбол... в общем вы и сами все понимаете... а кто собирается на выход и так понятно - Уфа и Ротор, где финансы поют романсы...
Ответить
Hektor 84
1612253995
К гадалке не ходи это Химки и Ротор. Ну что же молчат те умники что здесь на сайте написывают о расширении лиги?
Ответить
Fusballer
1612254905
Надо больше клубов к Газпрому, Лукойлу и ВТБ привязать, тогда можно и 20 команд.
Ответить
faten
1612256677
У этих "губернаторов некоторых регионов" вопрос будет стоять так или футбол или личный дворец два этих дела вместе местное население не потянет шерсти там столько нет! Угадайте с одного раза что они выберут)))
Ответить
Боцман59rus
1612258533
Я бы количество депутатов сократил и нахрен всю росгвардию в полном составе, достали нахлебники
Ответить
AZ
1612259937
Скоро остануться только московские команды и Зенит... РПЛ же самая богатая лига))
Ответить
portero
1612263593
У нас у футбольного клуба сразу вырастает управление из чинуш, которые осваивают денег больше чем футболисты и тренеры.... уберети этих всех менеджеров (родственников,воров) глядишь и у ФК все будет нормально.
Ответить
Mister_Tomsk
1612276461
ну если все воруют, как быть? в клуб приходит одна сумма, а применяется другая, куда дели другие бабки? и так везде, везде воруют, рыба гниет с головы. Запомните.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
39
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+