Созин: «Ещe два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выступил против расширения РПЛ до 18-20 клубов.

«Если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещe две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нeм с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.

Это всe должны услышать люди, которые говорят про необходимость расширить РПЛ до 18 или 20 команд. Пусть они эти команды назовут! Но у нас просто физически их нет, и игроков тоже для такого уровня нет, только очень среднего качества. А делать всe средним — убить чемпионат.

В этом вопросе есть спортивная и политическая составляющие. Спортивная — про конкуренцию и рост уровня футбола, политическая – про большую страну и необходимость футбола в каждом городе.

Если так хочется, что ж, давайте вообще РПЛ и ФНЛ объединим! Будет у нас 38 команд, зато все в высшей лиге! Хотя по факту у нас есть всего 12 команд уровня РПЛ, и «Тамбов» — лишнее тому подтверждение», – приводит слова Созина «Чемпионат».