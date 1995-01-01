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    Созин: «Ещe два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин выступил против расширения РПЛ до 18-20 клубов.

    «Если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещe две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нeм с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.

    Это всe должны услышать люди, которые говорят про необходимость расширить РПЛ до 18 или 20 команд. Пусть они эти команды назовут! Но у нас просто физически их нет, и игроков тоже для такого уровня нет, только очень среднего качества. А делать всe средним — убить чемпионат.

    В этом вопросе есть спортивная и политическая составляющие. Спортивная — про конкуренцию и рост уровня футбола, политическая – про большую страну и необходимость футбола в каждом городе.

    Если так хочется, что ж, давайте вообще РПЛ и ФНЛ объединим! Будет у нас 38 команд, зато все в высшей лиге! Хотя по факту у нас есть всего 12 команд уровня РПЛ, и «Тамбов» — лишнее тому подтверждение», – приводит слова Созина «Чемпионат».

    • «Тамбов» может сняться с РПЛ. Будущее клуба определится 8 февраля
    • В начале января сообщалось, что долги команды выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • По информации Sport24, в «Тамбове» осталось девять футболистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии13
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      Рейтинг: -157

      faten 23 минуты назад

      У этих "губернаторов некоторых регионов" вопрос будет стоять так или футбол или личный дворец два этих дела вместе местное население не потянет шерсти там столько нет! Угадайте с одного раза что они выберут)))

      -1
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      Рейтинг: +1980

      Fusballer 53 минуты назад

      Надо больше клубов к Газпрому, Лукойлу и ВТБ привязать, тогда можно и 20 команд.

      2
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      Рейтинг: +7869

      Hektor 84 1 час назад

      К гадалке не ходи это Химки и Ротор. Ну что же молчат те умники что здесь на сайте написывают о расширении лиги?

      2
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      Рейтинг: +70

      ViktorMG1953 > Hektor 84 9 минут назад

      Химки будет жаль. Но там ситуация понятна. В Химках баскетбольный клуб высокого уровня и всё внимание ему. А футбольный финансируют по остаточному принципу.

      0
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      Рейтинг: +692

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Да, придется РПЛ до 12 команд сокращать. 22 круга, потом первые шесть разыгрывают чемпионство, а оставшиеся шесть - право играть в ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +7869

      Hektor 84 > Радио1000шумеров 1 час назад

      Та можно и без плей офф в три круга играть.

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      Рейтинг: +692

      Радио1000шумеров > Hektor 84 2 минуты назад

      Баланс "свое-чужое поле" нарушается. Пролетевшие будут кричать, что им календарь помешал, а то бы они порвали всех как Тузик грелку.

      0
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      Рейтинг: +7869

      Hektor 84 1 час назад

      Лимит и в соответствии с ним раздутые зарплаты российских игрочишек. И сборная у нас скоро будет состоять из второсортных легов.

      2
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      Рейтинг: +2534

      neveldomha 1 час назад

      Я не поверю, что нет средств для нормального существования футбольного клуба. Вот то что нет порядочных честных менеджеров в клубе. С этим соглашусь на все сто процентов.

      1
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      Рейтинг: +11088

      JTherry 2 часа назад

      "делать всё средним — убить чемпионат"
      ...в нашей Лиге приколов давно уже все ниже среднего, потому такие "замечательные выступления" наших команд в еврокубках и у сборной России... в руководстве РФС и РПЛ работают некомпетентные по футбольным меркам люди, поэтому и предложения по улучшению чемпионата соответствующие (давайте раздуем до 18-20 команд)))) а где эти команды и кто их будет содержать, никому в голову не приходит, вот и получаем тамбовы, анжи и разные амкары - обанкротившиеся команды на выходе... всему виной - полная безответственность чиновников, желающих выслужиться перед вышестоящим начальством, но самое прикольное, что и само начальство - ни уха, ни рыла не понимает, что происходит в футболе... хорошую тему Созин подбросил для обсуждения: с точки зрения спортивной - конкуренция возможна только в независимом чемпионате, без лоббирования одной госкомпанией своей команды, без создания исключительных условий только для нее... с точки зрения политической - страна у нас большая, но почему-то ее богатства достаются определенной кучке лиц, которое не собирается развивать футбол и вкладывать деньги в развитие команд в регионах, потому и падает основной груз финансирования на губернаторов, которым футбол... в общем вы и сами все понимаете... а кто собирается на выход и так понятно - Уфа и Ротор, где финансы поют романсы...

      6
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      Рейтинг: +82346

      zigbert 2 часа назад

      Может тогда весь чемпионат приостановить до лучших времен в связи с возникшими трудностями.

      8
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      Рейтинг: +20215

      Боцман59rus 2 часа назад

      В стране задница, футбол в полной мере это отражает, спорт развалили, без гимна и флага, скоро вообще пускать не будут

      8
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      Рейтинг: +19000

      bset 2 часа назад

      Как же так получилось, что у нас недостаточно игроков? Мы думали, что стоит только ввести лимит, как каждый год по 10 футбольных школ начнет открываться. Где же мы так просчитались? Наверное, надо еще лимит ужесточить и тогда точно в топ-3 чемпионатов войдем.

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