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    Sport24: в «Тамбове» осталось девять футболистов

    В составе «Тамбова» осталось семь полевых футболистов и два вратаря. Остальные игроки забрали документы из клуба, сообщает Sport24.

    Ранее сообщалось, что «Тамбову» не удалось найти финансирование, поэтому клуб близок к банкротству.

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
    • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +501

      кран 3 минуты назад

      Жаль...

      0
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      Рейтинг: +1957

      Fusballer 31 минуту назад

      И 30 начальников. А 170 миллионов - годовая зарплата средненького футболиста в РПЛ))) Но куда-то делись ведь.

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      Рейтинг: +3576

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Дец Тамбову. Жаль. Кто-то знатно погрел руки возле регионального бюджета

      0
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