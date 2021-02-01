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Sport24: в «Тамбове» осталось девять футболистов

1 февраля 2021, 14:17
11

В составе «Тамбова» осталось семь полевых футболистов и два вратаря. Остальные игроки забрали документы из клуба, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» не удалось найти финансирование, поэтому клуб близок к банкротству.

  • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
  • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
  • Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

Гендиректор «Тамбова» – о снятии с РПЛ: «Кем доигрывать, если нет денег?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (11)
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Ганнибал Лектор
1612179404
Дец Тамбову. Жаль. Кто-то знатно погрел руки возле регионального бюджета
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Fusballer
1612180931
И 30 начальников. А 170 миллионов - годовая зарплата средненького футболиста в РПЛ))) Но куда-то делись ведь.
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matvei_72
1612185913
Вот такое развитие и популизация футбола в России.Скоро будет не чемпионат России а чемпионат Москвы и Зенит, Краснодар и Ростов.Смех да и только.А Тамбов жаль, как и Динамо питерское...всем насрать на футбол...
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САДЫЧОК
1612186990
А вот , где Рфс ? Или тогда вопрос а на хрен нужен Рфс !?
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Из Твери Леха
1612187412
ну и хрен с ними. заводы позакрывалсь за последние 30 лет, а ФК тянуть что ль на чьем-то горбу?
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gambler35
1612189112
Давно пора их закрыть.Мыкаются второй год по чужим стадионам.Кому они нужны?Для кого они играют? Ни на билетах ничего не могут заработать, ни рекламу какую-никакую разместить...Получается, клуб нужен был только как место работы двум десяткам футболистов.
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Боцман59rus
1612190229
Им и 9ых хватит отпинываться от соперника на своей половине поля.
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JTherry
1612192811
этот труп еще дышит?
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vladimir-7
1612193379
Остальным игрокам надо до конца ТО найти себе новые клубы.
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slavа0508
1612265375
Футбол дорогое удовольствие,,один средненький футболист получает как сотня врачей или учителей,областным бюджетам не по карману по большому счёту тянуть клуб РПЛ
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