Sport24: в «Тамбове» осталось девять футболистов

В составе «Тамбова» осталось семь полевых футболистов и два вратаря. Остальные игроки забрали документы из клуба, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» не удалось найти финансирование, поэтому клуб близок к банкротству.

Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.

В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.

Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

Гендиректор «Тамбова» – о снятии с РПЛ: «Кем доигрывать, если нет денег?»