Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Гендиректор «Тамбова» – о снятии с РПЛ: «Кем доигрывать, если нет денег?»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о встрече с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

    — Какие-то предложения у Прядкина были?

    — Я, к сожалению, не могу озвучить. Встреча была «без галстуков». Каких-то конкретных результатов и решений, конечно, нет. Сергей Геннадьевич из кармана нам денег даст?

    — Обсуждался вопрос о том, что «Тамбов» может доиграть сезон молодежным составом?

    — Вы меня услышьте — можно доиграть молодежкой, пенсионерами и кем угодно. Вопрос — на что доиграть. Вопрос стоит в деньгах. У нас нет денег. Кем доигрывать, если нет денег?

    Для того, чтобы доиграть это кем-нибудь, нужны финансовые вливания, поступления. У нас их пока нет. Молодежку не надо одевать, кормить, везти на игру, платить за стадион не надо? Денег нет. Очень сложно. Давайте дождемся 31 числа и будем плясать.

    Гендиректор «Тамбова»: «У меня пять человек в молодежке. Если устроит, доиграем ими сезон»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5710

      серега кашин 5 минут назад

      другим урок не надо было лезть в рпл если нет денег, и занимать чье-то место

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82217
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru