Гендиректор «Тамбова» – о снятии с РПЛ: «Кем доигрывать, если нет денег?»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о встрече с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

— Какие-то предложения у Прядкина были?

— Я, к сожалению, не могу озвучить. Встреча была «без галстуков». Каких-то конкретных результатов и решений, конечно, нет. Сергей Геннадьевич из кармана нам денег даст?

— Обсуждался вопрос о том, что «Тамбов» может доиграть сезон молодежным составом?

— Вы меня услышьте — можно доиграть молодежкой, пенсионерами и кем угодно. Вопрос — на что доиграть. Вопрос стоит в деньгах. У нас нет денег. Кем доигрывать, если нет денег?

Для того, чтобы доиграть это кем-нибудь, нужны финансовые вливания, поступления. У нас их пока нет. Молодежку не надо одевать, кормить, везти на игру, платить за стадион не надо? Денег нет. Очень сложно. Давайте дождемся 31 числа и будем плясать.

«Тамбов» может сняться с сезона РПЛ.

Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

Запрет снимут после погашения долгов перед футболистами.

Гендиректор «Тамбова»: «У меня пять человек в молодежке. Если устроит, доиграем ими сезон»