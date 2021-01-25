Гендиректор «Тамбова»: «99%, что клуб перестанет существовать. Нет источника финансирования»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб с вероятностью в 99% снимется с РПЛ и прекратит существование.

— Не так давно у клуба было собрание. Что там обсуждалось?

— Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

— Они это кто?

— Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

— Вариант со снятием рассматривался?

— Безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

— Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?

— 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все.

Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Сообщалось, что в январе клуб может сняться с РПЛ.

Долги клуба исчисляются сотнями миллионов рублей.

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