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  • Гендиректор «Тамбова»: «99%, что клуб перестанет существовать. Нет источника финансирования»

Гендиректор «Тамбова»: «99%, что клуб перестанет существовать. Нет источника финансирования»

25 января 2021, 18:16
27

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб с вероятностью в 99% снимется с РПЛ и прекратит существование.

— Не так давно у клуба было собрание. Что там обсуждалось?

— Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

— Они это кто?

— Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

— Вариант со снятием рассматривался?

— Безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

— Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?

— 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все.

Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ.

  • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • Сообщалось, что в январе клуб может сняться с РПЛ.
  • Долги клуба исчисляются сотнями миллионов рублей.

«Ситуация нестабильная, но пока не снимаемся». Худяков – о возможном банкротстве «Тамбова»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (27)
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САДЫЧОК
1611588270
В самый раз , тупоголовым расширить Рпл до 18, 20 и т.д. клубов !
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Сильвербой
1611588804
Давайте скорей расширяйтесь, посмешище! Наш убогий чемпионат, просто посмешище для всего мира! Страна с безграничными возможностями, является предметом для насмешек... Средством, для окунания мордой в дерьмо! Мало того что нас унижают, что хотят делают, куда хотят не пускают, подставляют, так мы еще и сами делаем все, что бы над нами смеялись!!!
Ответить
fabo85
1611590021
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ответить
вальтер 79
1611590049
рпл такое дно еще один самобытный клуб канет в лету
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Fusballer
1611591307
Остаётся 1 процент надежды на Путина!
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slavа0508
1611593134
В принципе этого и стоило ожидать,,,Тамбов относительно небольшой город и в городе просто напросто нет крупного бизнеса который мог бы потянуть клуб РПЛ,и бюджет города тоже не потянет,,,,
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fabo85
1611597412
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ответить
Ганнибал Лектор
1611597908
Странно, а не так давно появлялся новый спонсор и новый директор с армянской фамилией. Прошли две недели, армянин исчез, а вместе с ним исчезли спонсорские бабосы и надежды Тамбова на сохранение футбольного клуба... Как сказал бы Светоч: "Нет предела человеческой мерзости!" - (с)
Ответить
Боцман59rus
1611598625
Как там насчёт 18ти клубов?
Ответить
zigbert
1611653919
Спасибо Ген.директору что хоть есть надежда на 1%.
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