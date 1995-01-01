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    Гендиректор «Тамбова»: «99%, что клуб перестанет существовать. Нет источника финансирования»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб с вероятностью в 99% снимется с РПЛ и прекратит существование.

    — Не так давно у клуба было собрание. Что там обсуждалось?

    — Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

    — Они это кто?

    — Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

    — Вариант со снятием рассматривался?

    — Безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

    — Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?

    — 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

    Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все.

    Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Сообщалось, что в январе клуб может сняться с РПЛ.
    • Долги клуба исчисляются сотнями миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +203

      вальтер 79 20 минут назад

      рпл такое дно еще один самобытный клуб канет в лету

      0
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      Рейтинг: +9

      fabo85 20 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +6813

      Сильвербой 40 минут назад

      Давайте скорей расширяйтесь, посмешище! Наш убогий чемпионат, просто посмешище для всего мира! Страна с безграничными возможностями, является предметом для насмешек... Средством, для окунания мордой в дерьмо! Мало того что нас унижают, что хотят делают, куда хотят не пускают, подставляют, так мы еще и сами делаем все, что бы над нами смеялись!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6296

      Alekxei Z. > Сильвербой 26 минут назад

      Остапа понесло. Куда нас не пускают ?
      Кроме собственной власти нас никто не унижает , мы просто нахрен никому не нужны.

      0
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      Рейтинг: +1910

      Fusballer > 1 секунду назад

      Остается один процент надежды на Путина!

      0
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      Рейтинг: +2874

      +50/-50 46 минут назад

      А что с очками тамбовскими будет??? Обнуление (какое модное слово) у других произойдёт?

      0
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      Рейтинг: +6170

      САДЫЧОК 49 минут назад

      В самый раз , тупоголовым расширить Рпл до 18, 20 и т.д. клубов !

      1
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      Рейтинг: +18909

      bset 52 минуты назад

      Неплохо придумали оставить футболистов на полгода без работы, объявив о закрытии клуба в конце трансферного окна.

      2
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      Рейтинг: +243

      Маленький 55 минут назад

      Отмучились

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