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    «Ситуация нестабильная, но пока не снимаемся». Худяков – о возможном банкротстве «Тамбова»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о снятии команды с розыгрыша РПЛ после публикации проекта письма о банкротстве клуба.

    В проекте письма сообщается, что «ФК «Тамбов» отказывается от продолжения участия в Чемпионате России по футболу РПЛ сезона-2020/21, лишается лицензии и утрачивает профессиональный статус».

    «Ситуация нестабильная. Может произойти всe, что угодно, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор», – рассказал Худяков «Чемпионату».

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Сообщалось, что в январе клуб может сняться с РПЛ.
    • Долги клуба исчисляются сотнями миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gossеtt 30 минут назад

      Если делаете стaвки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +18882

      bset 1 час назад

      Позор всему руководству РФС. Позорно, что тамбовский клуб за два сезона ни разу не сыграл в Тамбове. Позорно, что раздули зарплатам бюджет до невероятных размеров. У выходцев из ФНЛ просто нет возможности конкурировать с клубами с бюджетным финансированием. Срочно отменить лимит на легионеров. Срочно запретить бюджетные деньги в футболе.

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