«Ситуация нестабильная, но пока не снимаемся». Худяков – о возможном банкротстве «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о снятии команды с розыгрыша РПЛ после публикации проекта письма о банкротстве клуба.

В проекте письма сообщается, что «ФК «Тамбов» отказывается от продолжения участия в Чемпионате России по футболу РПЛ сезона-2020/21, лишается лицензии и утрачивает профессиональный статус».

«Ситуация нестабильная. Может произойти всe, что угодно, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор», – рассказал Худяков «Чемпионату».