«Ситуация нестабильная, но пока не снимаемся». Худяков – о возможном банкротстве «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о снятии команды с розыгрыша РПЛ после публикации проекта письма о банкротстве клуба.
В проекте письма сообщается, что «ФК «Тамбов» отказывается от продолжения участия в Чемпионате России по футболу РПЛ сезона-2020/21, лишается лицензии и утрачивает профессиональный статус».
«Ситуация нестабильная. Может произойти всe, что угодно, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор», – рассказал Худяков «Чемпионату».
- «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Сообщалось, что в январе клуб может сняться с РПЛ.
- Долги клуба исчисляются сотнями миллионов рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»