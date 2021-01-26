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    Гендиректор «Тамбова»: «У меня пять человек в молодежке. Если устроит, доиграем ими сезон»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о возможности доиграть оставшиеся матчи РПЛ молодежным составом.

    «Может ли «Тамбов» доиграть сезон молодежкой? У меня пять человек в молодежном составе. Остальные — любители. Любителями доиграть чемпионат мы не можем. Если пять человек на поле кого-то устроит, то мы доиграем сезон пятью футболистами, не имея ни копейки денег.

    У нас сейчас есть игроки, которые до сих пор не расторгли контракты. На сегодняшний день у нас состав есть. Если будут деньги, ребята останутся и доиграют», – цитирует Коновалову Sport24.

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    Источник: Sport24

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