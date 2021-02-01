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    RMC Sport: «Марсель» отказался продать «Ливерпулю» Чалета-Цара за 23 миллиона

    Стало известно, сколько «Ливерпуль» предлагал за центрального защитника «Марселя» Дуйе Чалета-Цара.

    По информации RMC Sport, английский клуб был готов заплатить за хорвата 23 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что в последний момент французская сторона заблокировала сделку из-за невозможности найти замену игроку.

    • 24-летний Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость футболиста – 23 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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    01.02.2021 22:00
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