RMC Sport: «Марсель» отказался продать «Ливерпулю» Чалета-Цара за 23 миллиона

Стало известно, сколько «Ливерпуль» предлагал за центрального защитника «Марселя» Дуйе Чалета-Цара.
По информации RMC Sport, английский клуб был готов заплатить за хорвата 23 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в последний момент французская сторона заблокировала сделку из-за невозможности найти замену игроку.
- 24-летний Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года.
- В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.
- Рыночная стоимость футболиста – 23 миллиона евро.
Источник: RMC Sport