RMC Sport: «Марсель» отказался продать «Ливерпулю» Чалета-Цара за 23 миллиона

Стало известно, сколько «Ливерпуль» предлагал за центрального защитника «Марселя» Дуйе Чалета-Цара.

По информации RMC Sport, английский клуб был готов заплатить за хорвата 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в последний момент французская сторона заблокировала сделку из-за невозможности найти замену игроку.