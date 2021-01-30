Ивелин Попов: «Сделал выводы из истории с уходом из «Ростова». Был не во всем прав. Пожму руку Карпину»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов уточнил, как летом уходил из «Ростова». Болгарин не считает себя полностью правым.

– Если вернуться к истории вашего перехода в «Сочи», скажите, примирение с Карпиным было исключено? Вы вместе снялись в клипе по мотивам «Джентльменов», спорили с тренером на дорогие часы. Одна ссора все перечеркнула?

– Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я для себя решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов.

– По-прежнему считаете себя правым?

– Не до конца. Не говорю, что во всем прав. Выводы для себя сделал, но это в прошлом.

– Последний вопрос по теме. Правда, что вы требовали у тренера 90 гарантированных минут на поле? Карпин сказал, что было именно так.

– Немного не так. Ко мне не возникало претензий в «Ростове» ни по матчам, ни по тренировкам. Но прозвучало: некоторые не могут набрать форму через тренировки, поэтому им нужно давать больше игрового времени. Я сказал: «Как капитан не могу это принять». Где бы ни играл, тренеры всегда учили: кто хорошо готовится, тот будет играть. А кто плохо – не будет. Вокруг этого возникло недопонимание.

– 6 марта «Сочи» играть в Ростове. Пожмете Карпину руку, если встретитесь?

– Пожму.

33-летний Попов провел в «Ростове» полтора года.

В текущем сезоне РПЛ болгарин провел 3 матча, сделал результативный пас.

«Сочи» идет в таблице в зоне еврокубков.

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