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    Ивелин Попов: «Сделал выводы из истории с уходом из «Ростова». Был не во всем прав. Пожму руку Карпину»

    Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов уточнил, как летом уходил из «Ростова». Болгарин не считает себя полностью правым.

    – Если вернуться к истории вашего перехода в «Сочи», скажите, примирение с Карпиным было исключено? Вы вместе снялись в клипе по мотивам «Джентльменов», спорили с тренером на дорогие часы. Одна ссора все перечеркнула?

    – Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я для себя решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов.

    – По-прежнему считаете себя правым?

    – Не до конца. Не говорю, что во всем прав. Выводы для себя сделал, но это в прошлом.

    – Последний вопрос по теме. Правда, что вы требовали у тренера 90 гарантированных минут на поле? Карпин сказал, что было именно так.

    – Немного не так. Ко мне не возникало претензий в «Ростове» ни по матчам, ни по тренировкам. Но прозвучало: некоторые не могут набрать форму через тренировки, поэтому им нужно давать больше игрового времени. Я сказал: «Как капитан не могу это принять». Где бы ни играл, тренеры всегда учили: кто хорошо готовится, тот будет играть. А кто плохо – не будет. Вокруг этого возникло недопонимание.

    – 6 марта «Сочи» играть в Ростове. Пожмете Карпину руку, если встретитесь?

    – Пожму.

    • 33-летний Попов провел в «Ростове» полтора года.
    • В текущем сезоне РПЛ болгарин провел 3 матча, сделал результативный пас.
    • «Сочи» идет в таблице в зоне еврокубков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19892

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Да чего уж там, проехали. Забыли.

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