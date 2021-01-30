Ивелин Попов: «Если бы «Спартак» сохранил чемпионский состав, мы выиграли бы еще как минимум два золота»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов охарактеризовал чемпионский состав команды сезона-2016/17. По мнению болгарина, она могла побеждать и дальше.
– С какими чувствами наблюдаете за нынешним «Спартаком»?
– Не раз говорил: если бы «Спартак» сохранил чемпионский состав на три-четыре сезона, мы выиграли бы еще как минимум два золота. Отличный был коллектив. А сейчас там немножко непонятно. Точнее, многие вещи мне непонятны в нынешнем «Спартаке».
– С Массимо Каррерой общаетесь?
– Обмениваемся сообщениями, как и с Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым. У меня со всеми были нормальные отношения. Возник один момент с Каррерой, не столько игровой, сколько человеческий. Вскоре все сгладилось.
- Сейчас Попов выступает за «Сочи».
- За «Спартак» он играл с 2015 по 2018 год.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Матч ТВ»