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    Ивелин Попов: «Если бы «Спартак» сохранил чемпионский состав, мы выиграли бы еще как минимум два золота»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов охарактеризовал чемпионский состав команды сезона-2016/17. По мнению болгарина, она могла побеждать и дальше.

    – С какими чувствами наблюдаете за нынешним «Спартаком»?

    – Не раз говорил: если бы «Спартак» сохранил чемпионский состав на три-четыре сезона, мы выиграли бы еще как минимум два золота. Отличный был коллектив. А сейчас там немножко непонятно. Точнее, многие вещи мне непонятны в нынешнем «Спартаке».

    – С Массимо Каррерой общаетесь?

    – Обмениваемся сообщениями, как и с Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым. У меня со всеми были нормальные отношения. Возник один момент с Каррерой, не столько игровой, сколько человеческий. Вскоре все сгладилось.

    • Сейчас Попов выступает за «Сочи».
    • За «Спартак» он играл с 2015 по 2018 год.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Ник Уволен 59 минут назад

      Ну насмешил ивелин про чемпионства Спартака.

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      Рейтинг: +8309

      Литейный4 1 час назад

      Три-четыре сезона? Попов явно не здоров. На один юбилей Симоняна свиньи сильно потрепали свой бюджет, скупив весь судейский корпус. Их место номер восемь, сидеть там и не хрюкать. А то до пердива дело дойдет. Гыгыгы

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