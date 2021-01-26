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    Магкеев: «Скорости в Лиги чемпионов намного выше, чем в РПЛ. Цена ошибки очень велика»

    Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал причины неудачной игры московского клуба в Лиге чемпионов и РПЛ.

    — Разница в уровне между РПЛ и Лигой чемпионов сильно заметна?

    — Не сказал бы, что в уровне игры разница колоссальная. Но скорости в Лиге чемпионов намного выше. Меньше дают пространства и времени на принятие решения. И цена ошибки очень велика в матчах против таких соперников.

    — Осенние неудачи в РПЛ связаны только с игрой на два фронта? Или с чем-то ещe?

    – В некоторых моментах не хватало концентрации, хотя я не могу сказать, что мы после Лиги чемпионов не настраивались на матчи чемпионата России. Где-то ещe не везло. Плюс сказались потери из-за травм и заболеваний.

    Не было как таковой ротации состава, усталость накапливалась. Под конец прошлого года было видно, что физически сдавали на последних минутах матчей. Отсюда и результаты, как поражение от «Химок», когда вели в концовке 2:1, но проиграли 2:3.

    Это и разгром от «Краснодара» (0:5) были апогеем нашего физического и психологического состояния, когда тяжело двигались, и ещe эмоции были негативные от неудачи. Отсюда и необязательные потери очков.

    • «Локомотив» занял последнее место в группе ЛЧ.
    • Московский клуб идет на восьмом месте в РПЛ.

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    Источник: «Известия»

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    26.01.2021 23:57
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