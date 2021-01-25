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  • Вратарь «Алании»: «Наш футбол – грязь. Агенты платят тренеру, чтобы футболист играл»

Вратарь «Алании»: «Наш футбол – грязь. Агенты платят тренеру, чтобы футболист играл»

25 января 2021, 15:05
19

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о коррупции в российском футболе.

– Российский футбол – грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица – только без имен, чтобы меня не закрыли.

В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что его ставит».

Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет – сидит. Футбол для наших людей – бизнес в худшем смысле, делают на нем деньги.

Сейчас у нас полно губернаторских команд – в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Почему еще задержки зарплат возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, рассчитываете зарплаты – все должно быть стабильно, вот как у «Алании».

– Тебе задерживали?

– Да, в СКА. Правда, потом отдавали. В «Сочи» – небольшие задержки. И в «Алании» тоже, в 2013 году – остались должны за восемь месяцев. Правда, и зарплата у меня была 15 тысяч, и жил я, в общем-то, на обеспечении семьи.

Я к чему – места смелости в этой грязи нет. Нам очень далеко до Европы. Пока не будет таких смелых тренеров, как Спартак, которые могут придумать что-то свое и не трусить, ничего у нас не изменится.

Все уже умеют играть через вратаря. Включаю Италию – и там любой выход только так, Ханданович в «Интере» – просто монстр. Десять человек стоят в четырех метрах друг от друга – и спокойно едут в атаку сквозь любой прессинг.

У тренеров в России огромная боязнь потерять место под солнцем. Пока у них зарплата хорошая, не нужно ничего менять, экспериментировать. Отсюда и отношение к молодежи: «Блин, вот он вроде бы сильнее, но я в нем не уверен, может ошибиться. Поставлю опытного, тем более мой знакомый, проверенный».

Разумеется, могут быть ошибки, поражения. Если их много – уволят. Карт-бланша нет ни у кого, всем нужен результат, а не развитие молодежи, футбола.

Вратарь «Алании»: «Сафонову и Максименко все подносят на блюдечке. Посмотрел бы на них в ФНЛ»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Алания Россия Солдатенко Ростислав
Комментарии (19)
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САДЫЧОК
1611578305
Молодец ! Не побоялся сказать ! Поэтому у нас и играют Джикии и Оздоевы !
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hevbn 28
1611579625
Все верно сказал Солдатенко и придраться не к чему . Только вот возникает один классический вопрос из русской литературы что делать ?
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portero
1611581943
Досадно что по детям эта фигня больше всего бьёт, когда ставят в состав того, кого скажут нужные люди или за деньги"
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JTherry
1611584528
футбол в России, особенно в провинции, умер уже давно, там и подключение аппарата искусственного дыхания уже ничего не даст... а кто там говорил, что нужно расширять РПЛ до 18 команд?))
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Brabus71
1611587412
В открытую говорит правду, смелый парень, в советское время такая же байда была, в спортшколе все за блат и дефицитные продукты,шмотки как дело к поездке на турнир в какой нибудь город, так папики м мамики начинают подтягивать, колбасу копченную, тушняки, сгущенки, костюмы спортивные эластиковые, кроссы летние, зимние, даже сейчас мне скоро пятьдесят лет будет так стремно капец, а прмкиньте дети все это видят. Я уверен и деньги там башляли просто этого мы понятно не видели.
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+50/-50
1611589090
А разве у нас есть "коррупция"? У нас есть рыночные отношения.
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Сильвербой
1611589446
Вот открытие сделал!
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fabo85
1611589978
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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evgevg13
1611590859
Открыл Америку...
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Hektor 84
1611682097
Так ты тоже получается в состав за откаты попал?
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