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    Вратарь «Алании»: «Наш футбол – грязь. Агенты платят тренеру, чтобы футболист играл»

    Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о коррупции в российском футболе.

    – Российский футбол – грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица – только без имен, чтобы меня не закрыли.

    В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что его ставит».

    Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет – сидит. Футбол для наших людей – бизнес в худшем смысле, делают на нем деньги.

    Сейчас у нас полно губернаторских команд – в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Почему еще задержки зарплат возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, рассчитываете зарплаты – все должно быть стабильно, вот как у «Алании».

    – Тебе задерживали?

    – Да, в СКА. Правда, потом отдавали. В «Сочи» – небольшие задержки. И в «Алании» тоже, в 2013 году – остались должны за восемь месяцев. Правда, и зарплата у меня была 15 тысяч, и жил я, в общем-то, на обеспечении семьи.

    Я к чему – места смелости в этой грязи нет. Нам очень далеко до Европы. Пока не будет таких смелых тренеров, как Спартак, которые могут придумать что-то свое и не трусить, ничего у нас не изменится.

    Все уже умеют играть через вратаря. Включаю Италию – и там любой выход только так, Ханданович в «Интере» – просто монстр. Десять человек стоят в четырех метрах друг от друга – и спокойно едут в атаку сквозь любой прессинг.

    У тренеров в России огромная боязнь потерять место под солнцем. Пока у них зарплата хорошая, не нужно ничего менять, экспериментировать. Отсюда и отношение к молодежи: «Блин, вот он вроде бы сильнее, но я в нем не уверен, может ошибиться. Поставлю опытного, тем более мой знакомый, проверенный».

    Разумеется, могут быть ошибки, поражения. Если их много – уволят. Карт-бланша нет ни у кого, всем нужен результат, а не развитие молодежи, футбола.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9216

      BRO_football 9 минут назад

      Теперь понятно почему в ЦСКА покупают футболистов, которые выйдут несколько раз на замену и окончательно садятся на лавку. Деньги отмывают или агенты с тренером не делятся зарплатой футболиста.

      0
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      Рейтинг: +5019

      Puddle 14 минут назад

      Грязь только в тарасоффке: там свиньи, зулусы и дезеувы валяются! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +9

      fabo84 29 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4343

      hevbn 28 33 минуты назад

      Все верно сказал Солдатенко и придраться не к чему . Только вот возникает один классический вопрос из русской литературы что делать ?

      1
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      Рейтинг: +6165

      САДЫЧОК 55 минут назад

      Молодец ! Не побоялся сказать ! Поэтому у нас и играют Джикии и Оздоевы !

      1
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      Рейтинг: +7251

      Вомбат > САДЫЧОК 48 минут назад

      Уверяю вас, ни в Спартаке ни в Зените, да и вообще в сильных командах такого нет. Джикия и Оздоев играют потому, что их конкуренты (которым тренеры давали достаточно шансов) играют хуже. Причем намного хуже.

      3
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      Рейтинг: +10618

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 45 минут назад

      Джикия играет потому , что у нас некем его заменить - Предпочту Джикию тому же Кутепову .

      0
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      Рейтинг: +10618

      Persona_non_Grata > Вомбат 42 минуты назад

      Чуть чуть опередил . Но мы не сможем его в этом убедить , думаю , что это просто личная антипатия , я уже на эту тему с ним дискутировал и не раз ( при этом не являюсь поклонником Джикии ) .

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      Рейтинг: +6165

      САДЫЧОК > Вомбат 41 минуту назад

      Ошибаешься ! Могилевец Паша ( Зенитовец ) -отличный полузащитник , Оздоев по сравнению с ним Ничто !

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      Рейтинг: +6165

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 39 минут назад

      Ошибаешься , посмотри ТТД Кутепова Маслова и Джикии ..и ты поймешь.
      Джикия часто бросает зоны и оставляет их один на
      один.Он должен цементировать оборону и страховать в
      офсайдных зонах.У него нет паса , игры головой ,
      отбора , опеки , у него даже просто роста нет , для
      центрального защитника!

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      Рейтинг: +6165

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 30 минут назад

      Кстати , меня полностью поддерживает Кавазашвили...почитай его , более того , он уверяет , что Спартак ищет ему замену, т.е. не довольны им.Никакой антипатии у меня нет-просто это не футболист уровня Рпл !

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      Рейтинг: +1384

      spam2009 1 час назад

      Я не трус но я боюсь

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      Рейтинг: +19173

      silver29 1 час назад

      Почему этот "правдоруб" режет правду матку без имен, говорит боюсь, так тогда и не гунди про коррупцию раз сам ее покрываешь (((

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      Рейтинг: +1103

      petr69 > silver29 1 час назад

      А как он что то докажет? Никто ведь нигде не расписывается, но похоже на правду. У детишек тоже так, писали об этом неоднократно, что родители проплачивают. К сожалению так везде.Сверху донизу

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