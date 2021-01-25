Вратарь «Алании»: «Наш футбол – грязь. Агенты платят тренеру, чтобы футболист играл»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о коррупции в российском футболе.

– Российский футбол – грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица – только без имен, чтобы меня не закрыли.

В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что его ставит».

Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет – сидит. Футбол для наших людей – бизнес в худшем смысле, делают на нем деньги.

Сейчас у нас полно губернаторских команд – в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Почему еще задержки зарплат возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, рассчитываете зарплаты – все должно быть стабильно, вот как у «Алании».

– Тебе задерживали?

– Да, в СКА. Правда, потом отдавали. В «Сочи» – небольшие задержки. И в «Алании» тоже, в 2013 году – остались должны за восемь месяцев. Правда, и зарплата у меня была 15 тысяч, и жил я, в общем-то, на обеспечении семьи.

Я к чему – места смелости в этой грязи нет. Нам очень далеко до Европы. Пока не будет таких смелых тренеров, как Спартак, которые могут придумать что-то свое и не трусить, ничего у нас не изменится.

Все уже умеют играть через вратаря. Включаю Италию – и там любой выход только так, Ханданович в «Интере» – просто монстр. Десять человек стоят в четырех метрах друг от друга – и спокойно едут в атаку сквозь любой прессинг.

У тренеров в России огромная боязнь потерять место под солнцем. Пока у них зарплата хорошая, не нужно ничего менять, экспериментировать. Отсюда и отношение к молодежи: «Блин, вот он вроде бы сильнее, но я в нем не уверен, может ошибиться. Поставлю опытного, тем более мой знакомый, проверенный».

Разумеется, могут быть ошибки, поражения. Если их много – уволят. Карт-бланша нет ни у кого, всем нужен результат, а не развитие молодежи, футбола.

Вратарь «Алании»: «Сафонову и Максименко все подносят на блюдечке. Посмотрел бы на них в ФНЛ»