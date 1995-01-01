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    Вратарь «Алании»: «Сафонову и Максименко все подносят на блюдечке. Посмотрел бы на них в ФНЛ»

    Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко и голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

    – Ничего личного, но вот не близки мне наши вратари.

    – А Сафонов с Максименко?

    – Они играют в сильных командах с мощными защитниками и исполнительными – все сборники. Играли бы они в ФНЛ или командах нижней части таблицы, я бы на них посмотрел. Как бы они сыграли за «Аланию»?

    А как бы я за «Краснодар» или «Спартак»? Их вели по академиям, они не знают, что такое вторая лига, первая. Наверняка хорошо работали, чтобы попасть в РПЛ, молодцы. Но легко играть с теми, кто подносит все на блюдечке, подчищает – мяч разодранный до вратаря доходит, с кровью.

    Мне кажется, ничего особенного в них тоже нет. Могу быть не прав – может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел.

    • Сафонов и Максименко выступают за молодежную сборную России.
    • Сафонов пропустил 15 мячей в 14 матчах РПЛ.
    • Максименко пропустил 20 голов в 19 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии20
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      Рейтинг: +874

      Dr.Metal 12 минут назад

      Сафонов хорош

      1
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      Рейтинг: +4343

      hevbn 28 22 минуты назад

      В общем то так может сказать любой представитель низшего дивизиона в любой стране мира, типа мы же не знаем как Облак будет играть в команде из сегунды , и не надо забывать ,что Максименко и Сафонов еще очень молоды особенно для вратарей , в их годы Нойер еще те ляпы допускал.

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      Рейтинг: +9

      fabo84 27 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +11113

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Видимо он хреново смотрел, так парни в состав прямиком и попали как раз через ФНЛ 2х команд, долбае_б на лицо

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      Рейтинг: +626

      АКМ-74У 1 час назад

      Здесь наблюдается сразу два смертных греха - зависть и гордыня.

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      Рейтинг: +19173

      silver29 1 час назад

      Что за пургу он несет ? Максименко 90 % успеха Спартака в обороне, кто ему что на "блюдечке" принес ? Только его труд. А удел этого Солдатенко вечный пердив отсюда и завистливое брюзжание ((((

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      Рейтинг: +107

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      правильно говорит, пусть сами попробуют в лучшей лиге мира поиграть, Шунин живой пример, после года в фнл начал тащить, попадать в сборную)))))))

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      Рейтинг: +20121

      Боцман59rus 1 час назад

      Про "надёжную" оборону Спартака повеселил паренек

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      Рейтинг: +13920

      derrik2000 1 час назад

      К сожалению, соглашусь...
      Сейчас всё - и не только в футболе - так устроено, что смотрят на то, что ПЕРЕД глазами или хотят владеть тем, что ""там, за горизонтом", поскольку считается, что "У НИХ всё слаще".
      Тебе просто не повезло: родился не в том городе и в не то время.
      Хотя НЕ повезло относительно - смотря с кем сравнивать.
      Солдатенко, например, во Владикавказе родился, т. е. футбольная школа, что называется, под рукой.
      А сколько ТАЛАНТЛИВЕЙШИХ мальчишек, родившихся где-нибудь на кулисках, у которых нет родителей, способных привезти паренька в город, где взрослая футбольная команда "на уровне" в России и там же успешно развивают детский футбол! DDD
      Манагерам не с руки ездить в глубинку: что им там деллать, в этих российских дырах, да и командировочные мизерные, а не в инвалюте.

      Вот потому ВСЁ у нас в глубокой заднице.
      И футбол не исключение.

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      Рейтинг: +7156

      NewLife 1 час назад

      Вопли лузера, которого не замечают, а зависть гложит. Удел слабака - искать оправдание своих неудач не в себе, а в других.

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