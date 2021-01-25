Вратарь «Алании»: «Сафонову и Максименко все подносят на блюдечке. Посмотрел бы на них в ФНЛ»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко и голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

– Ничего личного, но вот не близки мне наши вратари.

– А Сафонов с Максименко?

– Они играют в сильных командах с мощными защитниками и исполнительными – все сборники. Играли бы они в ФНЛ или командах нижней части таблицы, я бы на них посмотрел. Как бы они сыграли за «Аланию»?

А как бы я за «Краснодар» или «Спартак»? Их вели по академиям, они не знают, что такое вторая лига, первая. Наверняка хорошо работали, чтобы попасть в РПЛ, молодцы. Но легко играть с теми, кто подносит все на блюдечке, подчищает – мяч разодранный до вратаря доходит, с кровью.

Мне кажется, ничего особенного в них тоже нет. Могу быть не прав – может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел.