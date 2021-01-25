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  • Вратарь «Алании»: «Сафонову и Максименко все подносят на блюдечке. Посмотрел бы на них в ФНЛ»

Вратарь «Алании»: «Сафонову и Максименко все подносят на блюдечке. Посмотрел бы на них в ФНЛ»

25 января 2021, 13:57
19

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко и голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

– Ничего личного, но вот не близки мне наши вратари.

– А Сафонов с Максименко?

– Они играют в сильных командах с мощными защитниками и исполнительными – все сборники. Играли бы они в ФНЛ или командах нижней части таблицы, я бы на них посмотрел. Как бы они сыграли за «Аланию»?

А как бы я за «Краснодар» или «Спартак»? Их вели по академиям, они не знают, что такое вторая лига, первая. Наверняка хорошо работали, чтобы попасть в РПЛ, молодцы. Но легко играть с теми, кто подносит все на блюдечке, подчищает – мяч разодранный до вратаря доходит, с кровью.

Мне кажется, ничего особенного в них тоже нет. Могу быть не прав – может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел.

  • Сафонов и Максименко выступают за молодежную сборную России.
  • Сафонов пропустил 15 мячей в 14 матчах РПЛ.
  • Максименко пропустил 20 голов в 19 матчах.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Краснодар Алания Россия (мол) Солдатенко Ростислав Максименко Александр Сафонов Матвей
Комментарии (19)
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plehanov6
1611573021
Тошнотик, гребаный!!! Возьми и заслужи, право играть за эти команды! Что толку от того, что ты выставил себя тряпкой и ушлепком?! И, вообще, как там на счет элементарной вратарской этике? После такого, тебя точно ни один приличный клуб не пригласит!
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Ганнибал Лектор
1611574821
Гатальский, ну закрой ты варежку! Сафонов и Максименко своей работой на тренировке и сэйвами на играх доказали тренерам свое право играть в тех командах, где они играют. А что сделал ты?
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NewLife
1611575039
Вопли лузера, которого не замечают, а зависть гложит. Удел слабака - искать оправдание своих неудач не в себе, а в других.
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derrik2000
1611575753
К сожалению, соглашусь... Сейчас всё - и не только в футболе - так устроено, что смотрят на то, что ПЕРЕД глазами или хотят владеть тем, что ""там, за горизонтом", поскольку считается, что "У НИХ всё слаще". Тебе просто не повезло: родился не в том городе и в не то время. Хотя НЕ повезло относительно - смотря с кем сравнивать. Солдатенко, например, во Владикавказе родился, т. е. футбольная школа, что называется, под рукой. А сколько ТАЛАНТЛИВЕЙШИХ мальчишек, родившихся где-нибудь на кулисках, у которых нет родителей, способных привезти паренька в город, где взрослая футбольная команда "на уровне" в России и там же успешно развивают детский футбол! DDD Манагерам не с руки ездить в глубинку: что им там деллать, в этих российских дырах, да и командировочные мизерные, а не в инвалюте. Вот потому ВСЁ у нас в глубокой заднице. И футбол не исключение.
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Боцман59rus
1611575768
Про "надёжную" оборону Спартака повеселил паренек
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АКС-74У
1611576782
Здесь наблюдается сразу два смертных греха - зависть и гордыня.
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Skull_Boy
1611579631
Видимо он хреново смотрел, так парни в состав прямиком и попали как раз через ФНЛ 2х команд, долбае_б на лицо
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Dr.Metal
1611580819
Сафонов хорош
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m40
1611589991
Фу как мерзко. Жаль, что не упомянул, как УЕФА на блюдечке Сафонова 2 раза в сборную тура ЛЧ включила
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evgevg13
1611590767
Ну не подфартило играть в РПЛ- зачем же другим завидовать, да так низко
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