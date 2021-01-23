Бундеслига. «Лейпциг» проиграл «Майнцу», «Байер» – «Вольфсбургу» и другие результаты

«Лейпциг» не приблизился к лидирующей «Баварии», так как проиграл «Майнцу». Дебютный гол в Бундеслиге забил Тайлер Адамс.

Андре Силва забил свой 14-й гол в сезоне Бундеслиги. За весь прошлый сезон он забил 12 мячей.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Арминия – Айнтрахт – 1:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Силва, 25; 0:2 – Костич, 27; 0:3 – Силва, 33; 1:3 – Кордова, 36; 1:4 – Нилсон, 51 (в свои ворота); 1:5 – Йович, 75.

Аугсбург – Унион – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Нидерлехнер, 17; 1:1 – Ингвартсен, 25; 2:1 – Нидерлехнер, 47.

Байер – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Баку, 35.

Майнц – Лейпциг – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Адамс, 15; 1:1 – Ниахате, 24; 1:2 – Хальстенберг, 30; 2:2 – Ниахате, 35; 3:2 – Баррейро, 50.

Фрайбург – Штутгарт – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Вамангитука, 7; 1:1 – Демирович, 14; 2:1 – Чон, 37.

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