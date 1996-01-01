Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Бундеслига. «Лейпциг» проиграл «Майнцу», «Байер» – «Вольфсбургу» и другие результаты

    «Лейпциг» не приблизился к лидирующей «Баварии», так как проиграл «Майнцу». Дебютный гол в Бундеслиге забил Тайлер Адамс.

    Андре Силва забил свой 14-й гол в сезоне Бундеслиги. За весь прошлый сезон он забил 12 мячей.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

    Арминия – Айнтрахт – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Силва, 25; 0:2 – Костич, 27; 0:3 – Силва, 33; 1:3 – Кордова, 36; 1:4 – Нилсон, 51 (в свои ворота); 1:5 – Йович, 75.

    Аугсбург – Унион – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Нидерлехнер, 17; 1:1 – Ингвартсен, 25; 2:1 – Нидерлехнер, 47.

    Байер – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Баку, 35.

    Майнц – Лейпциг – 3:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Адамс, 15; 1:1 – Ниахате, 24; 1:2 – Хальстенберг, 30; 2:2 – Ниахате, 35; 3:2 – Баррейро, 50.

    Фрайбург – Штутгарт – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Вамангитука, 7; 1:1 – Демирович, 14; 2:1 – Чон, 37.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82138
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru