«СЭ»: Оганесян покинул пост президента «Тамбова» спустя шесть дней после назначения

В прошлую субботу «Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на пост президента клуба.
Однако, как сообщает «СЭ», функционер так и не приступил к исполнению обязанностей и уже покинул должность.
Публикация на официальном сайте «Тамбова» о назначении Оганесяна удалена.
- «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Оганесян ранее был футбольным агентом, а также основателем и президентом московского «Арарата».
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Источник: «Спорт-Экспресс»