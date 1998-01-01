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    «СЭ»: Оганесян покинул пост президента «Тамбова» спустя шесть дней после назначения

    В прошлую субботу «Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на пост президента клуба.

    Однако, как сообщает «СЭ», функционер так и не приступил к исполнению обязанностей и уже покинул должность.

    Публикация на официальном сайте «Тамбова» о назначении Оганесяна удалена.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Оганесян ранее был футбольным агентом, а также основателем и президентом московского «Арарата».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13912

      derrik2000 48 минут назад

      Деньги обещал влить в "Тамбов", но, видимо, потенциальный спонсор отказал в финансировании.
      Потому и ушёл.

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