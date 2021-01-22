«СЭ»: Оганесян покинул пост президента «Тамбова» спустя шесть дней после назначения

В прошлую субботу «Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на пост президента клуба.

Однако, как сообщает «СЭ», функционер так и не приступил к исполнению обязанностей и уже покинул должность.

Публикация на официальном сайте «Тамбова» о назначении Оганесяна удалена.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Оганесян ранее был футбольным агентом, а также основателем и президентом московского «Арарата».

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