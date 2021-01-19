Лебеденко: «Мы живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, их даже не видно»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уровне российского футбола.

– Мы всe ещe живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, а мы остались. Мы с Рязанцевым сегодня как раз вспоминали «Спартак» 90-х, когда он выступал в Лиге чемпионов.

Тогда, конечно, было проще, что выступала одна команда из одной страны, но все равно «Спартак» одерживал по 6 побед в Лиге чемпионов!

Куда убежали теперь европейские команды, а где сейчас мы? Думаю, наш футбол, скорее всего, не упал, а просто остался на том же уровне. Европа же ушла так далеко, что нам их даже и не видно.

– В чем конкретно ты видишь проблему?

– Одна из них – мы не можем полноценно перейти на европейскую систему «осень – весна», так как погодные условия не позволяют. На Западе же всего один месяц в году подготовительный, а остальные – игровые. А у нас только подготовительных 4-5 месяцев в году.

– То есть, по-твоему, стоит снова вернуться к системе «весна-осень»?

– А какая разница? Будет то же самое. У нас просто долгая зима, мы при любой системе не сможем играть зимой. Вот если бы построили хотя бы десять крытых стадионов, как в Петербурге, то Премьер-лига могла бы играть.

Но так сложилось, что мы (российские команды) – чемпионы мира по сборам.