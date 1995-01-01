Лебеденко: «Мы живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, их даже не видно»

"... Остались на уровне советского футбола"????....)))
НАИВНЫЙ ГОША...)))
А, может быть, и ТУПОРЫЛЫЙ....
По ЗРЯПЛАТАМ.. ушли в "коммунистическое далекО")))
О таких БАБКАХ, какие сегодня получают наши дрОчуны, советские ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА... и мечтать не могли!
А по уровню игры... Ныннешнюю "игру" и игрой-то в стравнении с советскими командами и отдельными игроками назвать сложно...
Таким образом... НЕ ОСТАЛИСЬ... А как-то всё... в раскаряку... Одна нога (бабло) уехала "вперёд", другая откатилась назад... Вот то, что по середине болтается есть наш нынешний "футбол"...
Доказательства?
Сколько, кто именно и как из нынешних отечественных футболистов котируется в ТОП-5 лигах???
Где в табели о рангах сборная РФ?
А теперь ...ВСЁ ЭТО ПРОГУГЛИТЕ ПРО СБОРНУЮ СССР И СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИСТАХ В ТОП-5 ЗА КОРДОНОМ...(учитывая, что выпускать-то наших начали лишь в конце 80-х...А до этого лучшие по всем мировым раскладам были просто не выездными)___
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уровне российского футбола.
– Мы всe ещe живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, а мы остались. Мы с Рязанцевым сегодня как раз вспоминали «Спартак» 90-х, когда он выступал в Лиге чемпионов.
Тогда, конечно, было проще, что выступала одна команда из одной страны, но все равно «Спартак» одерживал по 6 побед в Лиге чемпионов!
Куда убежали теперь европейские команды, а где сейчас мы? Думаю, наш футбол, скорее всего, не упал, а просто остался на том же уровне. Европа же ушла так далеко, что нам их даже и не видно.
– В чем конкретно ты видишь проблему?
– Одна из них – мы не можем полноценно перейти на европейскую систему «осень – весна», так как погодные условия не позволяют. На Западе же всего один месяц в году подготовительный, а остальные – игровые. А у нас только подготовительных 4-5 месяцев в году.
– То есть, по-твоему, стоит снова вернуться к системе «весна-осень»?
– А какая разница? Будет то же самое. У нас просто долгая зима, мы при любой системе не сможем играть зимой. Вот если бы построили хотя бы десять крытых стадионов, как в Петербурге, то Премьер-лига могла бы играть.
Но так сложилось, что мы (российские команды) – чемпионы мира по сборам.