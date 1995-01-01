Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Лебеденко: «Мы живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, их даже не видно»

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уровне российского футбола.

    – Мы всe ещe живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, а мы остались. Мы с Рязанцевым сегодня как раз вспоминали «Спартак» 90-х, когда он выступал в Лиге чемпионов.

    Тогда, конечно, было проще, что выступала одна команда из одной страны, но все равно «Спартак» одерживал по 6 побед в Лиге чемпионов!

    Куда убежали теперь европейские команды, а где сейчас мы? Думаю, наш футбол, скорее всего, не упал, а просто остался на том же уровне. Европа же ушла так далеко, что нам их даже и не видно.

    – В чем конкретно ты видишь проблему?

    – Одна из них – мы не можем полноценно перейти на европейскую систему «осень – весна», так как погодные условия не позволяют. На Западе же всего один месяц в году подготовительный, а остальные – игровые. А у нас только подготовительных 4-5 месяцев в году.

    – То есть, по-твоему, стоит снова вернуться к системе «весна-осень»?

    – А какая разница? Будет то же самое. У нас просто долгая зима, мы при любой системе не сможем играть зимой. Вот если бы построили хотя бы десять крытых стадионов, как в Петербурге, то Премьер-лига могла бы играть.

    Но так сложилось, что мы (российские команды) – чемпионы мира по сборам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Торпедо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:22
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3461

      solodealer 29 минут назад

      "... Остались на уровне советского футбола"????....)))
      НАИВНЫЙ ГОША...)))
      А, может быть, и ТУПОРЫЛЫЙ....
      По ЗРЯПЛАТАМ.. ушли в "коммунистическое далекО")))
      О таких БАБКАХ, какие сегодня получают наши дрОчуны, советские ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА... и мечтать не могли!
      А по уровню игры... Ныннешнюю "игру" и игрой-то в стравнении с советскими командами и отдельными игроками назвать сложно...
      Таким образом... НЕ ОСТАЛИСЬ... А как-то всё... в раскаряку... Одна нога (бабло) уехала "вперёд", другая откатилась назад... Вот то, что по середине болтается есть наш нынешний "футбол"...
      Доказательства?
      Сколько, кто именно и как из нынешних отечественных футболистов котируется в ТОП-5 лигах???
      Где в табели о рангах сборная РФ?
      А теперь ...ВСЁ ЭТО ПРОГУГЛИТЕ ПРО СБОРНУЮ СССР И СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИСТАХ В ТОП-5 ЗА КОРДОНОМ...(учитывая, что выпускать-то наших начали лишь в конце 80-х...А до этого лучшие по всем мировым раскладам были просто не выездными)___

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42138

      MaxRnD 32 минуты назад

      Советский футбол даже на излёте своей жизни дрюкнул бразильцев в финале ОИ-88 и стал в том же году серебряным призёром ЧЕ-88, так что такие "рассуждения" от кудесника футбола звучат только, как оправдание собственной убогости и ничтожества. Причём футболисты тогда играли за страну и честь флага (читай бесплатно), а не так как вы, кривоногие паралимпийцы, за бешеные бабки и то ничего сделать не можете ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19781

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Ну это ты, Игорёк, херню спорол. Если бы мы остались на уровне советского футбола, то не отстали бы, не провалились бы так сильно. Это наше с тобой разлагающееся поколение даёт закономерный результат. Не поддавайся стадному настроению по обсёру всего прошлого, поговори с родителями, и они тебе назовут много конкурентных преимуществ того времени для развития спорта, футбола в частности. Были чемпионами Олимпийских игр, завоёвывали европейские кубки. Про Спартак ты уже сказал. А нынешние достижения - это купить тапки за лимон, исколоться от ушей до жопы, да подрочить на диване, как дзюбы-смоловы-кокорины.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      erma 1 час назад

      Да у нас просто никто ничему не учится. Все тупые тренера, недожурналисты, менагеры - все думают, что если немного больше бабла добавить в это дерьмо, то все покатит. Нет, не покатит! Идите и учитесь (пока что) у Брюгге и Шахтера, а там видно будет!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82040
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru