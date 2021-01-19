Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебеденко: «Мы живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, их даже не видно»

Лебеденко: «Мы живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, их даже не видно»

19 января 2021, 20:22
19

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уровне российского футбола.

– Мы всe ещe живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, а мы остались. Мы с Рязанцевым сегодня как раз вспоминали «Спартак» 90-х, когда он выступал в Лиге чемпионов.

Тогда, конечно, было проще, что выступала одна команда из одной страны, но все равно «Спартак» одерживал по 6 побед в Лиге чемпионов!

Куда убежали теперь европейские команды, а где сейчас мы? Думаю, наш футбол, скорее всего, не упал, а просто остался на том же уровне. Европа же ушла так далеко, что нам их даже и не видно.

– В чем конкретно ты видишь проблему?

– Одна из них – мы не можем полноценно перейти на европейскую систему «осень – весна», так как погодные условия не позволяют. На Западе же всего один месяц в году подготовительный, а остальные – игровые. А у нас только подготовительных 4-5 месяцев в году.

– То есть, по-твоему, стоит снова вернуться к системе «весна-осень»?

– А какая разница? Будет то же самое. У нас просто долгая зима, мы при любой системе не сможем играть зимой. Вот если бы построили хотя бы десять крытых стадионов, как в Петербурге, то Премьер-лига могла бы играть.

Но так сложилось, что мы (российские команды) – чемпионы мира по сборам.

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Торпедо Россия Лебеденко Игорь
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1611081211
Ну это ты, Игорёк, херню спорол. Если бы мы остались на уровне советского футбола, то не отстали бы, не провалились бы так сильно. Это наше с тобой разлагающееся поколение даёт закономерный результат. Не поддавайся стадному настроению по обсёру всего прошлого, поговори с родителями, и они тебе назовут много конкурентных преимуществ того времени для развития спорта, футбола в частности. Были чемпионами Олимпийских игр, завоёвывали европейские кубки. Про Спартак ты уже сказал. А нынешние достижения - это купить тапки за лимон, исколоться от ушей до жопы, да подрочить на диване, как дзюбы-смоловы-кокорины.
Ответить
MaxRnD
1611081750
Советский футбол даже на излёте своей жизни дрюкнул бразильцев в финале ОИ-88 и стал в том же году серебряным призёром ЧЕ-88, так что такие "рассуждения" от кудесника футбола звучат только, как оправдание собственной убогости и ничтожества. Причём футболисты тогда играли за страну и честь флага (читай бесплатно), а не так как вы, кривоногие паралимпийцы, за бешеные бабки и то ничего сделать не можете ....
Ответить
evgevg13
1611084284
Игорь Лебеденко- тебе и тебе подобным до советского футбола, как до Китая раком... И то последнее быстрее будет.
Ответить
Psih86
1611085917
О началось, кто виноват? Советский союз конечно, мы то здесь ни при чем...
Ответить
Ганнибал Лектор
1611113686
Дело не в сборах, и не в стадионах. А в отношении к делу, в тренировочном процессе. Наш футбол не стоит на месте, он деградирует
Ответить
Viper for CSKA
1611117524
Получается Ленин не только под российскую государственность, но и под отечественный футбол бомбу заложил? Масштабно работал Владимир Ильич, сейчас так не умеют. Теперь только на прошлое свои косяки сваливать способны и параллельно деньги пилить.
Ответить
nemolod
1611121652
"Мы живем советским футболом"-просто насмешил! Даже сравнивать нельзя какие результаты ,а главное какую игру и выучку показывали советские футболисты и что сейчас? А зимы тогда были еще суровее и готовились команды на черноморском побережье ,в залах,а то и на снегу в мороз и не было тогда многодневных сборов в Испании,,Эмиратах,Турции и летнего перерыва тоже не было-за весенне-летний период команды набирали хорошую форму и к осени практически все успешно стартовали в еврокубках-статистика есть!
Ответить
Hektor 84
1611136754
Бла бла бла и только. Никаких аргументов не привел. Говорит живем советским футболом, а пример Спартака 90 х привел. Футболист бездарность еще и чушь несет. Ты дибилоид хоть смотрел как наши в советские годы играли? В автобусы не играли. А сборная СССР как выступала? Так дурь сморозил, не подумавши. Советскую систему и результаты с нынешней глупо сравнивать.
Ответить
Hektor 84
1611137132
Лебеденко такие пассажиры как ты в советское время даже в дубль не попали бы. Даже к любительской команде не подпустили бы. И скорее даже за пивом сбегать не доверили бы. Советую посмотреть матчи советского чемпа, источников сейчас много.
Ответить
Арч
1611165429
так вся расия в совке застряла!естественно что и футбол
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
6
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+