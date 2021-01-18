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  • «Может быть хоть полный стадион». На матчи «Уфы» пустят обладателей антиковидных паспортов

«Может быть хоть полный стадион». На матчи «Уфы» пустят обладателей антиковидных паспортов

18 января 2021, 16:15
3

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что после введения в регионе антиковидных паспортов матчи башкирского клуба могут проходить при полных трибунах.

«Первыми из всех регионов России вводим антиковидные паспорта. Есть большое количество людей, которые либо переболели, либо сделали прививку, любо сделают ее в ближайшее время, так как начинается массовая вакцинация.

Почему они тогда должны сидеть дома, а не ходить, скажем, на футбол? Это начинает работать с 5 февраля.

Теоретически, если к ближайшему домашнему матчу с «Уралом» наберется большое количество любителей футбола с антителами, то может быть хоть полный стадион. Это касается любых массовых мероприятий в Республике.

Единственное: болельщикам все равно придется сидеть на трибунах в масках. Это федеральный норматив, мы его не можем отменить», – сказал Мурзугалов в интервью «Спорт-Экспресс».

Глава «Уфы»: «Давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Россия
Комментарии (3)
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Garrincha58
1610982003
да кто на ваши матчи будет ходить ????
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Ганнибал Лектор
1610992300
На ваши матчи полный стадион можно собрать, только если дать каждому, кто придет по косарю
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опус 2
1611044309
Профанацией занимаются - первыми в России ввели ковидные паспорта ! Во времена СССР это называлось прожектёрством Вчера узнавал в вполиклинике №48 Уфе ,сказали что вакцины нет и неизвестно когда будет Зато первыми по паспортам !
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