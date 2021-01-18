«Может быть хоть полный стадион». На матчи «Уфы» пустят обладателей антиковидных паспортов

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что после введения в регионе антиковидных паспортов матчи башкирского клуба могут проходить при полных трибунах.

«Первыми из всех регионов России вводим антиковидные паспорта. Есть большое количество людей, которые либо переболели, либо сделали прививку, любо сделают ее в ближайшее время, так как начинается массовая вакцинация.

Почему они тогда должны сидеть дома, а не ходить, скажем, на футбол? Это начинает работать с 5 февраля.

Теоретически, если к ближайшему домашнему матчу с «Уралом» наберется большое количество любителей футбола с антителами, то может быть хоть полный стадион. Это касается любых массовых мероприятий в Республике.

Единственное: болельщикам все равно придется сидеть на трибунах в масках. Это федеральный норматив, мы его не можем отменить», – сказал Мурзугалов в интервью «Спорт-Экспресс».

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