Тарасов – о Миранчуке в «Аталанте»: «Тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Ему нужно доверие»

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает.

Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всe понимает», – сказал Тарасов.

Футболисты вместе играли за «Локомотив».

Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября.

С тех пор он провел 12 матчей (ни одного полного) и забил три гола.

Тарасов: «Я еще не насытился футболом, готов рассматривать все варианты»