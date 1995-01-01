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    Тарасов – о Миранчуке в «Аталанте»: «Тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Ему нужно доверие»

    Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».

    «Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает.

    Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всe понимает», – сказал Тарасов.

    • Футболисты вместе играли за «Локомотив».
    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября.
    • С тех пор он провел 12 матчей (ни одного полного) и забил три гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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