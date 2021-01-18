Тарасов – о Миранчуке в «Аталанте»: «Тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Ему нужно доверие»

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о положении Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает.
Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всe понимает», – сказал Тарасов.
- Футболисты вместе играли за «Локомотив».
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября.
- С тех пор он провел 12 матчей (ни одного полного) и забил три гола.
Тарасов: «Я еще не насытился футболом, готов рассматривать все варианты»
Источник: «Чемпионат»