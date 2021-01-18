Тарасов: «Я еще не насытился футболом, готов рассматривать все варианты»

Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о своем будущем.

«Общался ли с кем-то из клубов? Пока только разговоры, конкретики не было. У меня вообще нет никаких предпочтений, готов рассматривать все варианты. По большому счeту, всe равно, где играть.

Никаких особых запросов по зарплате у меня нет, все знают, что в «Рубине» я получал не космические деньги, во время суда все мои доходы были в открытом доступе. Люди, наверное, знают, что я сейчас свободный агент. Если не знают, то вот через интервью узнают.

Футболом не наелся. В «Рубине» было не так много игрового времени. На своeм хорошем уровне ещe года два я смогу поиграть, так что ещe не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу», – сказал 33-летний футболист.