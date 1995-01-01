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    Тарасов: «Я еще не насытился футболом, готов рассматривать все варианты»

    Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о своем будущем.

    «Общался ли с кем-то из клубов? Пока только разговоры, конкретики не было. У меня вообще нет никаких предпочтений, готов рассматривать все варианты. По большому счeту, всe равно, где играть.

    Никаких особых запросов по зарплате у меня нет, все знают, что в «Рубине» я получал не космические деньги, во время суда все мои доходы были в открытом доступе. Люди, наверное, знают, что я сейчас свободный агент. Если не знают, то вот через интервью узнают.

    Футболом не наелся. В «Рубине» было не так много игрового времени. На своeм хорошем уровне ещe года два я смогу поиграть, так что ещe не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу», – сказал 33-летний футболист.

    • Тарасов выступал за «Рубин» с февраля по декабрь 2020 года.
    • За этот период хавбек провел 13 матчей, результативными действиями не отличался.
    • По информации «Бизнес Online», в его услугах заинтересованы «Химки» и «Урал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6110

      САДЫЧОК 1 час назад

      вот вариант....За грузчиков овощного рынка !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2427

      AZ 2 часа назад

      в думу еще не берут димку бузова?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4337

      Давид59 > AZ 1 час назад

      Похоже на то. Иначе давно бы забил на футбол

      0
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