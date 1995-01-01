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    Журналист Алексеев: «Хендрикса, который перейдет в «Спартак», уже год всем настойчиво предлагают»

    Агенты полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса уже в течение года пытаются устроить футболиста в другой клуб. В итоге им должен стать «Спартак».

    «В шорт-листе «Динамо» Хендрикса не было. Предлагали – это да. Его всем уже год настойчиво предлагают. Но интереса у «Динамо» не возникло, ни в шорт-лист, ни в лонг-лист не вошел», – сообщил Константин Алексеев.

    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
    • На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 4,8 тысячи подписчиков.

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