Журналист Алексеев: «Хендрикса, который перейдет в «Спартак», уже год всем настойчиво предлагают»

Агенты полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса уже в течение года пытаются устроить футболиста в другой клуб. В итоге им должен стать «Спартак».

«В шорт-листе «Динамо» Хендрикса не было. Предлагали – это да. Его всем уже год настойчиво предлагают. Но интереса у «Динамо» не возникло, ни в шорт-лист, ни в лонг-лист не вошел», – сообщил Константин Алексеев.