Журналист Алексеев: «Хендрикса, который перейдет в «Спартак», уже год всем настойчиво предлагают»

Агенты полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса уже в течение года пытаются устроить футболиста в другой клуб. В итоге им должен стать «Спартак».
«В шорт-листе «Динамо» Хендрикса не было. Предлагали – это да. Его всем уже год настойчиво предлагают. Но интереса у «Динамо» не возникло, ни в шорт-лист, ни в лонг-лист не вошел», – сообщил Константин Алексеев.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
- На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 4,8 тысячи подписчиков.