Оздоев – автор лучшего гола «Зенита» в первой части сезона

Фанаты «Зенита» посредством голосования определили лучший гол первой части сезона. Победителем номинации стал полузащитник Магомед Оздоев.
«Выбор сделан: невероятный выстрел Магомеда Оздоева в матче за Суперкубок России признан болельщиками лучшим голом «Зенита» в первой половине сезона-2020/21!» – написали зенитовцы.
- Оздоев поблагодарил тех, кто за него голосовал.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- 1-й официальный матч 2021 года команда проведет против «Арсенала» в Кубке России.
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Источник: твиттер «Зенита»