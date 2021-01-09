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    Оздоев – автор лучшего гола «Зенита» в первой части сезона

    Фанаты «Зенита» посредством голосования определили лучший гол первой части сезона. Победителем номинации стал полузащитник Магомед Оздоев.

    «Выбор сделан: невероятный выстрел Магомеда Оздоева в матче за Суперкубок России признан болельщиками лучшим голом «Зенита» в первой половине сезона-2020/21!» – написали зенитовцы.

    • Оздоев поблагодарил тех, кто за него голосовал.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 1-й официальный матч 2021 года команда проведет против «Арсенала» в Кубке России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4475

      BarStep 5 минут назад

      Ну что хорош голешник, то хорош..

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