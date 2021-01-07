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    «Спартак» – о желании «Ахмата» выкупить Тимофеева и Мелкадзе: «Никаких контактов по данному вопросу не было»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова о заинтересованности грозненского клуба в выкупе полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе.

    «Ахмат» не обращался к нам по поводу выкупа футболистов. Никаких контактов с грозненским клубом по данному вопросу не было», – сказал Фетисов.

    • «Ахмат» арендовал футболистов в августе 2020 года.
    • В активе Тимофеева три гола и два ассиста в 18 матчах.
    • На счету Мелкадзе два мяча и две результативные передачи в 17 играх.
    • Рыночная стоимость обоих игроков – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2021 22:37
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