«Спартак» – о желании «Ахмата» выкупить Тимофеева и Мелкадзе: «Никаких контактов по данному вопросу не было»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова о заинтересованности грозненского клуба в выкупе полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе.

«Ахмат» не обращался к нам по поводу выкупа футболистов. Никаких контактов с грозненским клубом по данному вопросу не было», – сказал Фетисов.