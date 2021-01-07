«Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб заинтересован в выкупе у «Спартака» прав на полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе.

«Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать», – сказал Айдамиров.