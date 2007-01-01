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    «Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб заинтересован в выкупе у «Спартака» прав на полузащитника Артема Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе.

    «Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать», – сказал Айдамиров.

    • «Ахмат» арендовал футболистов в августе 2020 года.
    • В активе Тимофеева три гола и два ассиста в 18 матчах.
    • На счету Мелкадзе два мяча и две результативные передачи в 17 играх.
    • Рыночная стоимость обоих игроков – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19693

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      В каждой команде РПЛ есть частица Спартака!

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      Рейтинг: +10

      jpoiu 8 минут назад

      Привет мужики! Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашел недавно сайт прогнозов на футбол king-ball.ru
      сижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бывают проигрыши и там но в целом всегда месяц закрываем в плюс.
      Если что найдете меня там на сайте скажите спасибо за пацанский подгон!

      0
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      Рейтинг: +494

      Николай71 30 минут назад

      Давайте сделаем предложение))) может Федун и согласиться!

      0
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