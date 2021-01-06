Романцев: «Карпин мог бы сменить Тедеско в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто мог бы возглавить московскую команду после ухода Доменико Тедеско.

– Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

– А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

– Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.