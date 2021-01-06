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Романцев: «Карпин мог бы сменить Тедеско в «Спартаке»

6 января 2021, 10:45
11

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто мог бы возглавить московскую команду после ухода Доменико Тедеско.

– Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

– А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

– Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

  • Тедеско покинет клуб в конце сезона. Он не станет продлевать контракт.
  • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2012 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Романцев Олег Карпин Валерий
Комментарии (11)
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Hektor 84
1609919550
Этот бред уже публиковали
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JTherry
1609924166
на Бомбардире "пластинку" не меняют неделями или месяцами?)
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piligrim1986
1609931039
оно ему надо?
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a_who
1609933617
Только не Курбана.
Ответить
Sky Spartak
1609935405
Полностью согласен !
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_Marqella_
1609935952
старое интервью...
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derrik2000
1609936986
У меня ощущение, что ОИР сейчас даёт интервью только если уж очень-очень попросят, а скрытый смысл этих интервью сводится к одному - "Да о***итесь уже от меня!!!" Он и об Алене писал, что наиболее подходит Спартаку (игроков-то Алень, как впоследствии оказалось, хороших прикупил, но, вот, "зажечь" их у него и Титова энергетики не хватило), и о Каррере писал, что совсем не подходит Спартаку (как показало время, был прав на 100% ), и о Карпе писал, что он сейчас, ну, прям, самый что ни на есть "в дырочку" (тренерский "талант" Карпина в большом клубе по "дыр-дыр" все успели оценить: провинциальный клуб, где ему доверяют - это его "грядка"), и о Кононове писал в очень положительном ключе... Так что сейчас я бы не стал всерьёз воспринимать слова Олега Ивановича. Он прекрасно понимает, какая сейчас психологическая и управленческая обстановка в клубе.
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Иван Петров 1986
1609945470
Но он российский тренер - это не модно.
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rash1959
1609949802
Олег Иванович, не отвлекайся, у тебя клюёт....
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Жентус
1610045245
Я думаю, Валера не готов к Спартаку. У Спартака вообще серьезные организационные проблемы связанные с Федуном. Как говорится, рыба гниет с головы. Странные трансферы, решения от руководства. Похоже на отмывание денег банальное. В этих условиях и топовым европейским тренерам будет тяжело работать, а Валеру это загубит. Тем более, Валера слабоват в плане подготовки команды к еврокубкам. А тут требования будут куда более серьезные, чем в Ростове. Это может стать для него последним клубом в карьере.
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