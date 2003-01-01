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    Романцев: «Карпин мог бы сменить Тедеско в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто мог бы возглавить московскую команду после ухода Доменико Тедеско.

    – Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

    – А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

    – Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

    • Тедеско покинет клуб в конце сезона. Он не станет продлевать контракт.
    • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2012 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10560

      JTherry 1 час назад

      на Бомбардире "пластинку" не меняют неделями или месяцами?)

      0
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      Рейтинг: +4566

      Puddle 2 часа назад

      кучерявый, я думаю, понимает, что лучше тренировать клуб, который борется за Лигу Европы, нежели поросятник, который скоро мы увидим в ФНЛ! Гы-гы-гы.

      1
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      ...
      Рейтинг: -614

      alarm_иг > Puddle 2 часа назад

      У питорских бомжей, поклонников шоколадных глиномесов и идрочишки, просто несбыточная мечта о ФНЛ. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +7295

      Hektor 84 2 часа назад

      Этот бред уже публиковали

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