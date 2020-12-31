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    Головин может вернуться на поле в середине недели

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о готовности полузащитника «Монако» Александра Головина к матчу 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».

    «Рад, что Александр вернулся в общую группу. Думаю, его лучшее место на поле – позиция «десятки», на которой у нас уже играют Бен-Йеддер и Фолланд.

    Я был бы рад дать ему несколько минут, чтобы постепенно восстанавливать игровой темп, но прежде нужно проконсультироваться с медицинским персоналом. Он будет в заявке команды на матч с «Лорьяном» и, надеюсь, сможет вернуться на поле», – цитирует Ковача клубная пресс-служба.

    • Матч «Монако» – «Лорьян» состоится в среду, 6 января.
    • Головин не играет с 30 августа.
    • Хавбек восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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