Головин может вернуться на поле в середине недели

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о готовности полузащитника «Монако» Александра Головина к матчу 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».

«Рад, что Александр вернулся в общую группу. Думаю, его лучшее место на поле – позиция «десятки», на которой у нас уже играют Бен-Йеддер и Фолланд.

Я был бы рад дать ему несколько минут, чтобы постепенно восстанавливать игровой темп, но прежде нужно проконсультироваться с медицинским персоналом. Он будет в заявке команды на матч с «Лорьяном» и, надеюсь, сможет вернуться на поле», – цитирует Ковача клубная пресс-служба.