УЕФА назвал 50 главных талантов будущего. Дивеев, Евгеньев, Магкеев – в списке

Эксперты УЕФА составили список 50 молодых футболистов, которые могут стать открытиями 2021 года. В нем оказался защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В частности, в рейтинг также попали:

Тайлер Адамс (20 лет, «Лейпциг»);

Серхио Аррибас (19, «Реал»);

Джуд Беллингем (17, «Боруссия» Д»);

Амад Диалло (18, «Манчестер Юнайтед»);

Роман Евгеньев (21, «Динамо»);

Йенс Хеуге (21, «Милан»);

Кертис Джонс (19, «Ливерпуль»);

Такефуса Кубо (19, принадлежит «Реалу»);

Станислав Магкеев (21, «Локомотив»);

Даниэль Мальдини (19, «Милан»);

Гиорги Мамардашвили (20, «Локомотив» Тб);

Юссуфа Мукоко (16, «Боруссия» Д);

Юнус Муса (18, «Валенсия»);

Джамал Мусиала (17, «Бавария»);

Педри (18, «Барселона»);

Анатолий Трубин (19, «Шахтер»);

Илья Забарный (18, «Динамо» К).