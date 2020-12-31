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    УЕФА назвал 50 главных талантов будущего. Дивеев, Евгеньев, Магкеев – в списке

    Эксперты УЕФА составили список 50 молодых футболистов, которые могут стать открытиями 2021 года. В нем оказался защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В частности, в рейтинг также попали:

    Тайлер Адамс (20 лет, «Лейпциг»);

    Серхио Аррибас (19, «Реал»);

    Джуд Беллингем (17, «Боруссия» Д»);

    Амад Диалло (18, «Манчестер Юнайтед»);

    Роман Евгеньев (21, «Динамо»);

    Йенс Хеуге (21, «Милан»);

    Кертис Джонс (19, «Ливерпуль»);

    Такефуса Кубо (19, принадлежит «Реалу»);

    Станислав Магкеев (21, «Локомотив»);

    Даниэль Мальдини (19, «Милан»);

    Гиорги Мамардашвили (20, «Локомотив» Тб);

    Юссуфа Мукоко (16, «Боруссия» Д);

    Юнус Муса (18, «Валенсия»);

    Джамал Мусиала (17, «Бавария»);

    Педри (18, «Барселона»);

    Анатолий Трубин (19, «Шахтер»);

    Илья Забарный (18, «Динамо» К).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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