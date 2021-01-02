УЕФА назвал 50 главных талантов будущего. Дивеев, Евгеньев, Магкеев – в списке

Эксперты УЕФА составили список 50 молодых футболистов, которые могут стать открытиями 2021 года. В нем оказался защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В частности, в рейтинг также попали:
Тайлер Адамс (20 лет, «Лейпциг»);
Серхио Аррибас (19, «Реал»);
Джуд Беллингем (17, «Боруссия» Д»);
Амад Диалло (18, «Манчестер Юнайтед»);
Роман Евгеньев (21, «Динамо»);
Йенс Хеуге (21, «Милан»);
Кертис Джонс (19, «Ливерпуль»);
Такефуса Кубо (19, принадлежит «Реалу»);
Станислав Магкеев (21, «Локомотив»);
Даниэль Мальдини (19, «Милан»);
Гиорги Мамардашвили (20, «Локомотив» Тб);
Юссуфа Мукоко (16, «Боруссия» Д);
Юнус Муса (18, «Валенсия»);
Джамал Мусиала (17, «Бавария»);
Педри (18, «Барселона»);
Анатолий Трубин (19, «Шахтер»);
Илья Забарный (18, «Динамо» К).
Источник: УЕФА