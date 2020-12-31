Оздоев: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году – Дзюба»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги года. Также он поделился целью на 2021 год.

– Лучший матч «Зенита» в 2020 году?

– У нас было много хороших матчей. Но если выделять один — домашний со «Спартаком».

– Лучший гол «Зенита» в 2020 году?

– Мой в матче за Суперкубок.

– Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?

– Наш требл.

– Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?

– Артeм Дзюба.

– Цель на 2021 год?

– Сделать повторно требл.