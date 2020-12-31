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    Оздоев: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году – Дзюба»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги года. Также он поделился целью на 2021 год.

    – Лучший матч «Зенита» в 2020 году?

    – У нас было много хороших матчей. Но если выделять один — домашний со «Спартаком».

    – Лучший гол «Зенита» в 2020 году?

    – Мой в матче за Суперкубок.

    – Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?

    – Наш требл.

    – Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?

    – Артeм Дзюба.

    – Цель на 2021 год?

    – Сделать повторно требл.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Команда 2-й год подряд заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • 2021 год начнется для «Зенита» матчем 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6560

      knikos 1 час назад

      оооо! Рылы понабежали...уииии-уииии-уииии ...хрррррр-хррр-хрррр ...

      1
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      Рейтинг: -1174

      Аденн 2 часа назад

      по игре руками дЗюпе нет равных, хотя, проведет несколько мастер-классов и все в бЗяните будут как дЗюпа. Стыдно, очень стыдно за дЗюпу и вонючий бЗянит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6560

      knikos > Аденн 1 час назад

      Давно в своём шкафу рылся ? загляни , там Моцарт не нассал случаем ?

      0
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      Рейтинг: -1174

      Аденн > knikos 53 минуты назад

      костик, возьми мастер-класс у дЗюпы, бу-га-га, становись как дЗюпа, становись лучше него. ха-ха

      0
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      Рейтинг: +3465

      InterMilLano1908 2 часа назад

      пля так смешно когда эти инвалиды говорят ТРЕБЛ!!! аххаха

      0
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      Рейтинг: +12651

      alarm 3 часа назад

      в последнем матче реально было очень стыдно за спартаг)

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