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Оздоев: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году – Дзюба»

31 декабря 2020, 15:35
5

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги года. Также он поделился целью на 2021 год.

– Лучший матч «Зенита» в 2020 году?

– У нас было много хороших матчей. Но если выделять один — домашний со «Спартаком».

– Лучший гол «Зенита» в 2020 году?

– Мой в матче за Суперкубок.

– Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?

– Наш требл.

– Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?

– Артeм Дзюба.

– Цель на 2021 год?

– Сделать повторно требл.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Команда 2-й год подряд заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
  • 2021 год начнется для «Зенита» матчем 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1609420371
пля так смешно когда эти инвалиды говорят ТРЕБЛ!!! аххаха
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knikos
1609424503
оооо! Рылы понабежали...уииии-уииии-уииии ...хрррррр-хррр-хрррр ...
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nik55
1609492028
Оздоев------мечтаешь Азмуна заменить ?
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