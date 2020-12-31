Оздоев: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году – Дзюба»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги года. Также он поделился целью на 2021 год.
– Лучший матч «Зенита» в 2020 году?
– У нас было много хороших матчей. Но если выделять один — домашний со «Спартаком».
– Лучший гол «Зенита» в 2020 году?
– Мой в матче за Суперкубок.
– Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?
– Наш требл.
– Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?
– Артeм Дзюба.
– Цель на 2021 год?
– Сделать повторно требл.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Команда 2-й год подряд заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
- 2021 год начнется для «Зенита» матчем 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».
Источник: Sport24