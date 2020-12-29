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    АПЛ. «Арсенал» победил «Брайтон», «Лидс» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу»

    Завершились четыре матча 16-го тура АПЛ.

    «Арсенал» с минимальным счетом победил в гостях «Брайтон» и одержал вторую победу подряд. Лондонцы поднялись на 13 место.

    «Лидс» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу». Команда Марсело Бьелсы вела со счетом 4:0 уже в первом тайме.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Брайтон – Арсенал – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ляказетт, 66.

    Вест Бромвич – Лидс – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Сойерс (автогол), 9; 0:2 – Алиоски, 31; 0:3 – Харрисон, 36; 0:4 – Родриго, 40; 0:5 – Рафинья, 72.

    Бернли – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ми, 32.

    Саутгемптон – Вест Хэм – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2020 22:52
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