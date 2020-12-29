В «Шеффилде» зафиксирована вспышка коронавируса

«Шеффилд Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о вспышке коронавируса в команде.
Клуб не стал раскрывать имена и число заболевших из-за врачебной тайны. Сообщается, что запланированный на сегодня матч с «Бернли» состоится по расписанию.
- В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом по итогам тестирований с 21 по 27 декабря.
- Это рекордный показатель с ноября – тогда в середине месяца положительные тесты сдали 16 футболистов и представителей клубов лиги.
- Ранее АПЛ объявила об отмене матча «Эвертон» – «Манчестер Сити» из-за вспушки коронавируса в команде гостей.
Источник: официальный сайт «Шеффилд Юнайтед»