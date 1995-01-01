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    В «Шеффилде» зафиксирована вспышка коронавируса

    «Шеффилд Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о вспышке коронавируса в команде.

    Клуб не стал раскрывать имена и число заболевших из-за врачебной тайны. Сообщается, что запланированный на сегодня матч с «Бернли» состоится по расписанию.

    • В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом по итогам тестирований с 21 по 27 декабря.
    • Это рекордный показатель с ноября – тогда в середине месяца положительные тесты сдали 16 футболистов и представителей клубов лиги.
    • Ранее АПЛ объявила об отмене матча «Эвертон»«Манчестер Сити» из-за вспушки коронавируса в команде гостей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шеффилд Юнайтед»

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