В «Шеффилде» зафиксирована вспышка коронавируса

«Шеффилд Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о вспышке коронавируса в команде.

Клуб не стал раскрывать имена и число заболевших из-за врачебной тайны. Сообщается, что запланированный на сегодня матч с «Бернли» состоится по расписанию.