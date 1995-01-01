Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

А в РПЛ просто техническое поражение засчитали бы. Ну если бы заболел Зенит всем составом, нашли бы сноску или примечание, что для газпромовских команд допускается переносить матчи.
«Манчестер Сити» объявил об отмене гостевого матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона».
Причина – вспышка коронавируса в команде. По итогам последнего тестирования выявлены новые случаи заражения вдобавок к четырем зарегистрированным ранее.
Учитывая возникшие риски, принято решение перенести игру на другую дату.
Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» был запланирован на сегодня, 28 декабря.