Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

«Манчестер Сити» объявил об отмене гостевого матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона».

Причина – вспышка коронавируса в команде. По итогам последнего тестирования выявлены новые случаи заражения вдобавок к четырем зарегистрированным ранее.

Учитывая возникшие риски, принято решение перенести игру на другую дату.

Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» был запланирован на сегодня, 28 декабря.