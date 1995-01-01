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    Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

    «Манчестер Сити» объявил об отмене гостевого матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона».

    Причина – вспышка коронавируса в команде. По итогам последнего тестирования выявлены новые случаи заражения вдобавок к четырем зарегистрированным ранее.

    Учитывая возникшие риски, принято решение перенести игру на другую дату.

    Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» был запланирован на сегодня, 28 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18844

      bset 1 час назад

      А в РПЛ просто техническое поражение засчитали бы. Ну если бы заболел Зенит всем составом, нашли бы сноску или примечание, что для газпромовских команд допускается переносить матчи.

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