Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Прядкин – о «Тамбове»: «Как прошли лицензирование? В финансовом разделе есть гарантия, но нет суммы»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, как «Тамбов» прошел лицензирование перед началом сезона.

    – Вы несколько раз говорили, что гарантиями не будете считать ни какую-нибудь бумажку, ни слово губернатора – ничего. И что случилось с «Тамбовом»?

    – Мы как лига не участвуем в финансовом лицензировании. С недавних пор есть только несколько критериев, на которые мы можем влиять: допуск стадиона (учитывается в том числе минимальная вместимость), работа со зрителями.

    Я спросил, как «Тамбов» прошел лицензирование. Оказывается, в финансовом разделе есть гарантия, но нет суммы. Нет минимальной суммы для команды. Сейчас на эту тему идут обсуждения.

    Я уже подсчитывал, сколько лига им должна до конца сезона. Есть небольшая сумма, которую мы дадим. Я точно сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» доиграл, потому что мне важно сохранить целостность соревнования.

    – Остается вопрос про стадион. Вы дали им время, потому что подействовали документы от губернатора?

    – Да, мы сразу требовали дорожную карту. Ее предоставили. Даже были гарантии: комитету по спорту были выделены деньги на реконструкцию стадиона.

    Я недавно был в Тамбове, и губернатор Никитин сказал, что очень сожалеет, что не смогли провести реконструкцию в силу ряда причин.

    • «Тамбов» занимает последнее место в РПЛ.
    • В отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.

    Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2321

      _Marqella_ 2 часа назад

      Деньги дали на реконструкцию,но не смогли провести реконструкцию....как это по русски...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81586
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru