Прядкин – о «Тамбове»: «Как прошли лицензирование? В финансовом разделе есть гарантия, но нет суммы»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, как «Тамбов» прошел лицензирование перед началом сезона.

– Вы несколько раз говорили, что гарантиями не будете считать ни какую-нибудь бумажку, ни слово губернатора – ничего. И что случилось с «Тамбовом»?

– Мы как лига не участвуем в финансовом лицензировании. С недавних пор есть только несколько критериев, на которые мы можем влиять: допуск стадиона (учитывается в том числе минимальная вместимость), работа со зрителями.

Я спросил, как «Тамбов» прошел лицензирование. Оказывается, в финансовом разделе есть гарантия, но нет суммы. Нет минимальной суммы для команды. Сейчас на эту тему идут обсуждения.

Я уже подсчитывал, сколько лига им должна до конца сезона. Есть небольшая сумма, которую мы дадим. Я точно сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» доиграл, потому что мне важно сохранить целостность соревнования.

– Остается вопрос про стадион. Вы дали им время, потому что подействовали документы от губернатора?

– Да, мы сразу требовали дорожную карту. Ее предоставили. Даже были гарантии: комитету по спорту были выделены деньги на реконструкцию стадиона.

Я недавно был в Тамбове, и губернатор Никитин сказал, что очень сожалеет, что не смогли провести реконструкцию в силу ряда причин.

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