Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что лига нуждается в сокращении до 12 клубов.

– Вам не кажется, что есть историческая проблема в том, что РПЛ и ФНЛ не связаны между собой, что это не единая лига, где можно контролировать уровень клубов?

– В идеале было бы сделать две лиги – 12 клубов в первой, 12 – во второй. Возможно, увеличение количества топовых матчей повлечет за собой увеличение телеконтракта – тогда часть средств от него можно распределять на так называемую РПЛ-2 или ФНЛ. К этому надо стремиться, но при обсуждении надо учитывать много факторов.

Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперед. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.

Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придется 4 убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?

Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки.