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  • Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»

Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»

23 декабря 2020, 15:47
24

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что лига нуждается в сокращении до 12 клубов.

Вам не кажется, что есть историческая проблема в том, что РПЛ и ФНЛ не связаны между собой, что это не единая лига, где можно контролировать уровень клубов?

– В идеале было бы сделать две лиги – 12 клубов в первой, 12 – во второй. Возможно, увеличение количества топовых матчей повлечет за собой увеличение телеконтракта – тогда часть средств от него можно распределять на так называемую РПЛ-2 или ФНЛ. К этому надо стремиться, но при обсуждении надо учитывать много факторов.

Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперед. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.

Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придется 4 убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?

Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Прядкин Сергей
Комментарии (24)
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NewLife
1608728006
Думает правильно, но нужна еще политическая воля для реформирования РПЛ, но тут последнее слово за Газпромом, т.е. за бомжами, а зюбе нужны недоклубы, чтобы быть заметным деревом.
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Рубинище
1608734131
Деб... мл..
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Боцман59rus
1608734454
Вас нужно сократить
Ответить
absent32
1608734507
а не проще ужесточить лицензирование и посмотреть кто выживет а кто сдохнет, а потом уже поднимать вопрос о расширении или о сокращении. по крайней мере уже будет действительно серьезный отбор, и те кто решает задачу на выход в РПЛ будут думать, а потянут ли они или не потянут. в итоге претендентов станет меньше и в РПЛ не будут рваться те, кто себе этого позволить не смогут. или вообще, чтоб каждый клуб предоставлял план на 3-5 ближайших лет, с гарантиями, что завтра ни кто не закроется. а нет, тогда пусть играют в то, во что умеют и не мешают другим. и вот спустя пару тройку сезонов и нарисуется картина ведущая к сокращению или увеличению. хотя второй вариант маловероятен.
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Axe111
1608734784
Да вообще самоликвидируйтесь да и все,ПОСМЕШИЩЕ
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aaaaahhhh
1608736614
и такая вот тупая мразь руководит лигой.. да за яйца пса повесить посреди площади.
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Nayturs
1608738234
Да это глупость, чтобы решить проблему слабого финансового состояния клубов, нужно понимать причину этого. А причина то простая футбол в России "дутый". Проблема не в низких доходах, а в высоких расходах. Всё наши клубы убыточны, все живут не по средствам. Высочайшие зарплаты, отсутствие прибыли от продажи игроков, пустые стадионы
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Hektor 84
1608739512
Лучше увеличить доходы населения страны!!!
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GammiD
1608744863
12 рпл 12 фнл. Хз страна 140 млн 1/7 суши и 12 клубов рпл... Рука лицо блээ... Порядок в СУДЕЙСТВЕ раз! Нахой лимит два!!!
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житель СПб
1608761958
Вроде бы человек от футбола - а совершенно не понимает психологию людей! Вот это ужасно. Люди готовы болеть переживать за клуб из своей территории, города, области. С другой стороны, если будет по 6-8 матчей Зенита и Спартака ( к примеру), то их тоже смотреть перестанут - примерно после 3-го матча.
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