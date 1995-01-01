Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что лига нуждается в сокращении до 12 клубов.

    Вам не кажется, что есть историческая проблема в том, что РПЛ и ФНЛ не связаны между собой, что это не единая лига, где можно контролировать уровень клубов?

    – В идеале было бы сделать две лиги – 12 клубов в первой, 12 – во второй. Возможно, увеличение количества топовых матчей повлечет за собой увеличение телеконтракта – тогда часть средств от него можно распределять на так называемую РПЛ-2 или ФНЛ. К этому надо стремиться, но при обсуждении надо учитывать много факторов.

    Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперед. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.

    Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придется 4 убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?

    Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5471

      серега кашин 2 минуты назад

      давно пора убрать такие тамбовы итд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Grag 28 минут назад

      может сразу чемпионат Москвы сделать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3783

      Гавроша 38 минут назад

      Уменьшение количества матчей повысит интерес к футболу! Только бы народ не забыл, что он у нас вообще есть!!!

      Не зря прядкин в институту марксизма-ленинизма учился!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6652

      NewLife 39 минут назад

      Думает правильно, но нужна еще политическая воля для реформирования РПЛ, но тут последнее слово за Газпромом, т.е. за бомжами, а зюбе нужны недоклубы, чтобы быть заметным деревом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      francesq > NewLife 36 минут назад

      это ты про шпартак?!
      вколотил хрякам

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81586
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru