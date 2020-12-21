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  • Главные новости дня. Тедеско дисквалифицирован на три матча, Панина отстранили от судейства

Главные новости дня. Тедеско дисквалифицирован на три матча, Панина отстранили от судейства

21 декабря 2020, 23:10
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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mat73
1608614634
Что ни фамилия Панин - так какаято нехорошная грязная мутная история и тема... Не все Панины конечно такие, но тех, ктого я знаю - все!
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