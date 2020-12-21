Главные новости дня. Тедеско дисквалифицирован на три матча, Панина отстранили от судейства

Аршавин – о планах «Зенита» по усилению состава: «По-моему, три трансфера рассматриваются»

Тедеско дисквалифицирован на три игры за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак». Клуб подаст апелляцию

Арбитр Панин выпивал с представителями «Сочи» после матча со «Спартаком». Его отстранили на неопределенный срок

В FARE подтвердили, что высказывание Бородина в адрес Тедеско не является расизмом или ксенофобией

Metaratings: Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

Бригада арбитров матча «Тамбов» – «Урал» употребляла спиртные напитки за день до игры. РФС проведет проверку случившегося

Тюрама дисквалифицировали на пять матчей за плевок в лицо игроку «Хоффенхайма»

Братья-близнецы Свен и Ларс Бендеры летом завершат карьеры в возрасте 32 лет

The Sun: «Челси» отклонил 3-миллионное предложение «Ростова» по форварду Угбо

Федотов – о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Попытаемся, наверное. Наша задача – быстренько взять то, что плохо лежит»