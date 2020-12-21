Федотов – о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Попытаемся, наверное. Наша задача – быстренько взять то, что плохо лежит»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не исключил возвращение в клуб форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Мы смотрим. Есть различные варианты, к чему мы должны быть готовы. Различные по финансам. Смотрим и на свободных агентов. Наша задача – то, что плохо лежит, быстренько взять. Серьезная работа на самом деле, ошибаться нельзя. Заявка практически заполнена, поэтому усиление будет в один-два человека.

Мы никогда не могли подумать, с чем связан травматизм Кокорина. Другой конспект тренировок. Никаких предпосылок по травматизму у него в карьере не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте даже я столкнулся с повышенным травматизмом. Это нужно пережить. Надо посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Просто так не может быть.

Вернуть или не вернуть... Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл – что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе. Надеюсь, если аренда с «Фиорентиной» удастся, которую тут нарисовали, это будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении», – сказал Федотов.