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  • Федотов – о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Попытаемся, наверное. Наша задача – быстренько взять то, что плохо лежит»

Федотов – о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Попытаемся, наверное. Наша задача – быстренько взять то, что плохо лежит»

21 декабря 2020, 21:17
22

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не исключил возвращение в клуб форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Мы смотрим. Есть различные варианты, к чему мы должны быть готовы. Различные по финансам. Смотрим и на свободных агентов. Наша задача – то, что плохо лежит, быстренько взять. Серьезная работа на самом деле, ошибаться нельзя. Заявка практически заполнена, поэтому усиление будет в один-два человека.

Мы никогда не могли подумать, с чем связан травматизм Кокорина. Другой конспект тренировок. Никаких предпосылок по травматизму у него в карьере не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте даже я столкнулся с повышенным травматизмом. Это нужно пережить. Надо посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Просто так не может быть.

Вернуть или не вернуть... Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл – что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе. Надеюсь, если аренда с «Фиорентиной» удастся, которую тут нарисовали, это будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении», – сказал Федотов.

  • Кокорин провeл в «Сочи» вторую часть прошлого сезона на правах аренды.
  • Нападающий провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
  • По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (22)
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житель СПб
1608574859
Вот оно, совершенно другое отношение к игроку, к человеку. Думаю, и травмы у Кокорина при Федотове пропадут. Вообще, думаю, что Федотов сегодня - лучший тренер в Лиге.
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VVM1964
1608574896
" Наша задача – то, что плохо лежит, быстренько взять " - Ну эта психология нашей воровской власти всем известна . Есть конечно и другая - " На чужой каравай рот не разевай " , но это не про них ))))))
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Валерий2705
1608576204
Та он сейчас вполне неплохо лежит на Мальдивах!)) А насчёт давления, тут не стойкость, а п.о.х.у.и.з.м, который "помогает" Саше на протяжении всей карьеры.
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Fusballer
1608576833
Кокорин перспективный молодой футболист. Однозначно будет прогрессировать в Сочи.
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Просто-333
1608577962
Наша задача – быстренько взять то, что плохо лежит»...- а вдруг это кусок дерьма? Надо внимательнее смотреть, прежде чем поднимать.
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derrik2000
1608578659
Если Кокошка опять заиграет в Сочи, как перед уходом в Спартак, то, думаю, Черчесов, да и НОРМАЛЬНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ скажут только спасибо. В сборной очень бы пригодился.
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DOCTOR PENALTY
1608586730
Состав Сочи - это наполовину бывшие зенитовцы. Выходит в Питере совсем всё очень плохо лежит.
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алдан2014
1608600745
Читая подобные статьи, всё больше утверждаюсь в мысли ,что Кокорин это симулянт
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slavа0508
1608610081
Да интересный у нас футбольный бизнес отдать бесплатно ,а потом купить назад,,нонсенс,,,
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Ганнибал Лектор
1608616536
Да, надо спасать Сашку, а то он в контру играет лучше и чаще, чем в футбол
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