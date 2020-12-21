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    Федотов – о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Попытаемся, наверное. Наша задача – быстренько взять то, что плохо лежит»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не исключил возвращение в клуб форварда «Спартака» Александра Кокорина.

    «Мы смотрим. Есть различные варианты, к чему мы должны быть готовы. Различные по финансам. Смотрим и на свободных агентов. Наша задача – то, что плохо лежит, быстренько взять. Серьезная работа на самом деле, ошибаться нельзя. Заявка практически заполнена, поэтому усиление будет в один-два человека.

    Мы никогда не могли подумать, с чем связан травматизм Кокорина. Другой конспект тренировок. Никаких предпосылок по травматизму у него в карьере не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте даже я столкнулся с повышенным травматизмом. Это нужно пережить. Надо посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Просто так не может быть.

    Вернуть или не вернуть... Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл – что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе. Надеюсь, если аренда с «Фиорентиной» удастся, которую тут нарисовали, это будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении», – сказал Федотов.

    • Кокорин провeл в «Сочи» вторую часть прошлого сезона на правах аренды.
    • Нападающий провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
    • По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22472

      пьяныйхоровод 4 минуты назад

      Теперь народные всякий шлак готовы сплавить в Сочи ( даже даром) лишь бы насолить обидевшему им клубу .

      0
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      Рейтинг: +25352

      VVM1964 18 минут назад

      " Наша задача – то, что плохо лежит, быстренько взять " - Ну эта психология нашей воровской власти всем известна . Есть конечно и другая - " На чужой каравай рот не разевай " , но это не про них ))))))

      3
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      Рейтинг: +879

      Землякруглая > VVM1964 14 минут назад

      Про них (газпромовских) - на чужой х.уёк, ну-ка разевай роток.

      2
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      Рейтинг: +5121

      житель СПб 19 минут назад

      Вот оно, совершенно другое отношение к игроку, к человеку. Думаю, и травмы у Кокорина при Федотове пропадут. Вообще, думаю, что Федотов сегодня - лучший тренер в Лиге.

      2
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      Рейтинг: +6511

      knikos > житель СПб 13 минут назад

      Вопрос в чём : А он , Кокорин , нужен Сочи ? Команда хорошо сбалансирована , мож в атаку кого-нибудь молодого подыскать , ну и на фланги , для ротации .

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      Рейтинг: +1507

      Валерий2705 > knikos 30 секунд назад

      Кокорин в хорошей форме - лучше любого Зе. Вопрос только в том, будет ли он в хорошей форме когда-нибудь...

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