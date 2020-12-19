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    Кокорин может вернуться в «Сочи»

    «Сочи» заинтересован в возвращении нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    По информации Sport24, сочинцы готовы предложить 29-летнему футболисту условия, близкие к тем, что у него сейчас в московском клубе.

    Цель «Сочи» – попадание в еврокубки по итогам сезона. В клубе рассчитывают, что форвард согласится вернуться, поскольку теперь командой решаются более амбициозные турнирные задачи.

    Сам Кокорин ждет решения по будущему Доменико Тедеско в «Спартаке». Как и сообщалось ранее, в случае ухода немца игрок может остаться.

    Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

    «Спартак» потребовал 15 миллионов у «Фиорентины» за Кокорина

    Источник: Sport24

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    19.12.2020 15:37
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +100929

      zigbert 20 декабря 2020, 16:47

      Не совсем удачный контракт с ним подписали. Теперь он будет диктовать условия.

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      Рейтинг: +289

      Chehofff 20 декабря 2020, 11:44

      Никуда Кокоша не вернется. У него контракт до конца карьеры. Будет оставшиеся три года "лечиться" на Мальдивах.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 20 декабря 2020, 10:08

      Человечишко то так себе, но польза от него в Сочи была, можно дать второй шанс.

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      Рейтинг: +19132

      Cleaner > sochi-2013 20 декабря 2020, 11:59

      Кокорину уже давали и второй, и третий, и четвертый шанс. Ему плевать на все и на всех. Это не лечится.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Cleaner 20 декабря 2020, 16:33

      Это я в первой части озвучил, но может в свое удовольствие захочет поиграть. Так-то, по нашим меркам, он чуть выше среднего уровня, мог бы и принести пользу команде. В Сочи с нападающими беда. Вернее без них.))

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > sochi-2013 20 декабря 2020, 19:31

      В своё удовольствие - в любительский клуб тогда.

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      Рейтинг: +19132

      Cleaner > Fusballer 20 декабря 2020, 20:13

      В свое удовольствие он еще раз в ту кофейню лучше сходит.

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      Рейтинг: +11352

      alp 19 декабря 2020, 22:12

      короче за границей он никому не нужен, а в России он может играть только в Сочи.. отсюда выход из Зенита и череда микротрещин в смысле микротравм в спартаке... мантуров круче миллера и федуна вместе взятых

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 декабря 2020, 18:52

      Сочинцы готовы ему предложить контракт. А у Спартака спросили? Сначала договариваются с клубами и лишь потом с игроком. Так, что - это фейк.

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      Рейтинг: +11352

      alp > Владислав Vlad 19 декабря 2020, 22:13

      когда надо было забрать свиновову, у спартака никто ничего не спрашивал.

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      Рейтинг: +2643

      swot1205 19 декабря 2020, 18:34

      а бабки вернет за свою беспонтовую игру

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      Рейтинг: +11352

      alp > swot1205 19 декабря 2020, 22:14

      х у й нанэ легкая катка...

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      Рейтинг: +8111

      nik55 19 декабря 2020, 18:15

      пусть уходит хоть куда----главное что бы ушел

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 декабря 2020, 18:09

      Пусть уходит, Спартак ещё таких летунов наберет, это они умеют, сейчас Попов наберет неликвид шоколадный, опыт есть

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 декабря 2020, 17:46

      Подождите, все только начинается. Тадеску подкинул уголька!

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      Рейтинг: +11352

      alp > Retiremen_VMF 19 декабря 2020, 22:16

      скорее,. не уголька а говна на вентилятор..

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 декабря 2020, 17:46

      В "Салют" белгородский. Самое место.

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      Рейтинг: +23

      Фредди > +50/-50 19 декабря 2020, 19:57

      Давай те всех В Сокол Саратов!!!!

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      Рейтинг: +11352

      alp > Фредди 19 декабря 2020, 22:16

      тогда уж в воронежский факел..

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