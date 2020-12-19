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Кокорин может вернуться в «Сочи»

19 декабря 2020, 15:37
38

«Сочи» заинтересован в возвращении нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По информации Sport24, сочинцы готовы предложить 29-летнему футболисту условия, близкие к тем, что у него сейчас в московском клубе.

Цель «Сочи» – попадание в еврокубки по итогам сезона. В клубе рассчитывают, что форвард согласится вернуться, поскольку теперь командой решаются более амбициозные турнирные задачи.

Сам Кокорин ждет решения по будущему Доменико Тедеско в «Спартаке». Как и сообщалось ранее, в случае ухода немца игрок может остаться.

Кокорин улетел на Мальдивы. «Спартак» хотел заставить его тренироваться до 31 декабря

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр
Комментарии (38)
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Иван Петров 1986
1608381612
Да скорей бы уж.
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aaaaahhhh
1608382131
да хоть на х...й. кусок бесполезного дерьма.
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алдан2014
1608382463
Теперь придется покупать.
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Николай71
1608383277
Никогда не возлагал и не возлагаю на него надежды. Пусть продадут и вернут из аренды Руденко.
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VVM1964
1608384242
А ультиматум этот "прынц" не поставил - либо он ( его величество ) , либо Тедеско ? Да за один такой подход к своему делу ( а его дело соблюдать контракт и играть на должном уровне , а не симулировать ) гнать ссаными тряпками и чем дальше тем лучше . Где это видано что бы тренера подбирали под игрока !!! Да еще ТАКОГО , тоже мне " звезда " (((
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Из Твери Леха
1608384488
Ну и правильно. С Сочами хоть есть шанс в еврокубки попасть, а тут только в просак...
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NewLife
1608384760
Такая мораль у нас в футболе - ни чести, ни достоинства. Паспорт есть, качай бабло от лохов.
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maior-60
1608388824
А мышцы хитрожопые не болят?
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Дедуктор
1608389075
Кокорину надо уходить из Спартака? Не климатит ему в свинарнике. Какие то проблемы. Но, вот, куда Зобнину уходить? Тоже что то в Свинарнике ему климатить перестало. Явная деградация у этого игрока последнее время. Сдается мне, что если из команды уберут полудурка Тедеску, то климат станет заметно благоприятней для обоих. Мирзова надо еще возвращать. А не извращаться с Кутепом, которого вообще на поле не следовало бы выпускать.
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+50/-50
1608389165
В "Салют" белгородский. Самое место.
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