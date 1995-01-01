«РБ-Спорт»: «Спартак» хочет получить за Кокорина 5 миллионов

«Спартак» определился с ценником на форварда Александра Кокорина. Москвичи хотят получить за него 5 миллионов евро. Клуб заинтересован в продаже игрока, будучи недовольным его травмами.

Со «Спартаком» уже контактировала «Фиорентина», которая интересовалась игроком еще летом.