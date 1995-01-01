«РБ-Спорт»: «Спартак» хочет получить за Кокорина 5 миллионов

Это федуну придется приплачивать, чтобы его сокровище хоть куда забрали!!!
«Спартак» определился с ценником на форварда Александра Кокорина. Москвичи хотят получить за него 5 миллионов евро. Клуб заинтересован в продаже игрока, будучи недовольным его травмами.
Со «Спартаком» уже контактировала «Фиорентина», которая интересовалась игроком еще летом.
- Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- В активе форварда 2 гола и 2 ассиста в 10 матчах текущего сезона.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.