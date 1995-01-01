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    «РБ-Спорт»: «Спартак» хочет получить за Кокорина 5 миллионов

    «Спартак» определился с ценником на форварда Александра Кокорина. Москвичи хотят получить за него 5 миллионов евро. Клуб заинтересован в продаже игрока, будучи недовольным его травмами.

    Со «Спартаком» уже контактировала «Фиорентина», которая интересовалась игроком еще летом.

    • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • В активе форварда 2 гола и 2 ассиста в 10 матчах текущего сезона.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3697

      Гавроша 23 минуты назад

      Это федуну придется приплачивать, чтобы его сокровище хоть куда забрали!!!

      0
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      Рейтинг: +5445

      Рубинище 24 минуты назад

      За границу он 99% не уедет, староват, травмоопасный и самое главное личка, там ему максимум миллион в год дадут. В РПЛ Сочи, Динамо ещё могут конечно подумать, но по тому, как он играл за Спартак - думалка отпадёт. Не дай бог конечно у нашего клуба и Слуцкого возникнут подобные мысли и начнут переговоры ещё.

      1
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      Рейтинг: +7078

      ivany4 25 минут назад

      С паршивой овцы, хоть шерсти клок.
      А если клок будет кучерявый и шелковистый, то два.)))

      1
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      Рейтинг: +634

      Хейтер Аларм 37 минут назад

      До сих поо хренею, как спартак выложил ему 4 ляма в год

      0
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      Рейтинг: +12338

      alarm 40 минут назад

      какое же позорище спартаг)

      0
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      Рейтинг: +3697

      Гавроша > alarm 22 минуты назад

      Стыдно за мазутных ублюдков!!!

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      Рейтинг: +6777

      Сильвербой 52 минуты назад

      Почему бы не затрамбовать его башкиру в жопу!?

      0
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      Рейтинг: +6560

      NewLife 1 час назад

      Получить с Газизова, и сказать кокоше, что может оставаться на Мальдивах.

      3
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      Рейтинг: +1275

      Джой > NewLife 28 минут назад

      Поэтому Газизова и убрали

      0
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      Рейтинг: +5321

      "supermax" 1 час назад

      перекрыть то, что он заработает по контракту плюс 2-3 ляма сверху...скоростной пинок...и до свидания саша

      2
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      Рейтинг: +19845

      Боцман59rus 1 час назад

      Пять лямов херов тебе на шею и твоей подруге))))

      1
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      Рейтинг: +25298

      VVM1964 1 час назад

      Ну вот собственно это уже более адекватный ценник , а то 15 ))))

      3
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      Рейтинг: +634

      Хейтер Аларм > VVM1964 39 минут назад

      И то завышенный. После тюрьмы он ничего не показал, цена ему ляма 3

      0
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      Рейтинг: +3697

      Гавроша > VVM1964 21 минуту назад

      Адекватно будет, если федун заплатит 15 млн, чтобы его только забрали!!! Вот так тебе сырдыховец!!!!

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