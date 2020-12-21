«СЭ»: «Спартак» подаст апелляцию на дисквалификацию Тедеско

«Спартак» не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о наказании главного тренера московской команды Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Немецкого специалиста дисквалифицировали на три игры и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По информации «СЭ», столичный клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью, после изучения которого будет подана апелляция.