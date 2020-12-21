«СЭ»: «Спартак» подаст апелляцию на дисквалификацию Тедеско

«Спартак» не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о наказании главного тренера московской команды Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).
Немецкого специалиста дисквалифицировали на три игры и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
По информации «СЭ», столичный клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью, после изучения которого будет подана апелляция.
- Тедеско показывал в сторону скамейки запасных «Сочи» жест, означающий шелест денежных купюр.
- После матча тренер «Спартака» вступил в конфликт с вратарем соперника Сосланом Джанаевым.
- Также немец обвинил в расизме тренера «Сочи» Дмитрия Бородина.
Источник: «Спорт-Экспресс»