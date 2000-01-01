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    «СЭ»: «Спартак» подаст апелляцию на дисквалификацию Тедеско

    «Спартак» не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о наказании главного тренера московской команды Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

    Немецкого специалиста дисквалифицировали на три игры и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    По информации «СЭ», столичный клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью, после изучения которого будет подана апелляция.

    • Тедеско показывал в сторону скамейки запасных «Сочи» жест, означающий шелест денежных купюр.
    • После матча тренер «Спартака» вступил в конфликт с вратарем соперника Сосланом Джанаевым.
    • Также немец обвинил в расизме тренера «Сочи» Дмитрия Бородина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7051

      Литейный4 41 минуту назад

      Кому интересен этот физрук, кинувший свиней? Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +1384

      ySS 57 минут назад

      Хватит уже всякую ерунду мусолить

      0
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      Рейтинг: +6582

      NewLife 1 час назад

      Педикулезная петушарня, включаю некоторых с ромбиком на аве, всполошилась, хотя какое им дело.

      1
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      Рейтинг: -111

      Спартач80 > NewLife 40 минут назад

      Да шлюшаковолюбители деррик и его вечно ноющий сильвер29,это как говорится-в семье не без двух уродов=)))

      2
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      Рейтинг: +6582

      NewLife > Спартач80 8 минут назад

      Деррик даже близко не член семьи, а засланный хейтерами диверсант - провокатор.

      0
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      Рейтинг: +13563

      derrik2000 1 час назад

      А, вот, интересно, какая будет мотивировка обжалования???
      То, что, мол, тедескин - паря не местный и порядков российских не знает???
      Клоуны, мля!!!
      Игрочишки показывают дерьмо какое-то, а не футбол на поле: характера нет, болт, даже на имитацию каких-то тактических действий, на поле ЗАБИЛИ КАПИТАЛЬНО.
      А руководство клуба всё жалобами развлекается...
      Ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +25352

      VVM1964 > derrik2000 42 минуты назад

      Качество игры команды не имеет НИКАКОГО отношения к этому решению КДК !!! И никто не развлекается , а подает апелляцию , что является абсолютной юридической нормой . Как говорится " мухи отдельно , а котлеты отдельно " и если интересна мотивировка , её можно найти - гугл в помощь !!!

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      Рейтинг: -1275

      Голубая устрица 1 час назад

      Чё опять за позорные жалобы

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      Рейтинг: -111

      Спартач80 > Голубая устрица 37 минут назад

      Не красят конечно эти жалобы команду,но...если уж там судеек гуляли сочинской бандой,после матча,что уже доказано-пусть долбят и добиваются правды,а не тупо спускают на тормозах.

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      Рейтинг: +2759

      Semenycch 1 час назад

      Честь и совесть свиньям не присущи.

      1
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      Рейтинг: +12380

      alarm 1 час назад

      ни дня без позора!

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      Рейтинг: -707

      net zenit1967 > alarm 1 час назад

      пнх к папке кпсснику,такому же конченому на всю голову как и ты!

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