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  • «СЭ»: «Спартак» подаст апелляцию на дисквалификацию Тедеско

«СЭ»: «Спартак» подаст апелляцию на дисквалификацию Тедеско

21 декабря 2020, 19:33
13

«Спартак» не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о наказании главного тренера московской команды Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Немецкого специалиста дисквалифицировали на три игры и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По информации «СЭ», столичный клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью, после изучения которого будет подана апелляция.

  • Тедеско показывал в сторону скамейки запасных «Сочи» жест, означающий шелест денежных купюр.
  • После матча тренер «Спартака» вступил в конфликт с вратарем соперника Сосланом Джанаевым.
  • Также немец обвинил в расизме тренера «Сочи» Дмитрия Бородина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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derrik2000
1608570283
А, вот, интересно, какая будет мотивировка обжалования??? То, что, мол, тедескин - паря не местный и порядков российских не знает??? Клоуны, мля!!! Игрочишки показывают дерьмо какое-то, а не футбол на поле: характера нет, болт, даже на имитацию каких-то тактических действий, на поле ЗАБИЛИ КАПИТАЛЬНО. А руководство клуба всё жалобами развлекается... Ну-ну...
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NewLife
1608571964
Педикулезная петушарня, включаю некоторых с ромбиком на аве, всполошилась, хотя какое им дело.
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ySS
1608572520
Хватит уже всякую ерунду мусолить
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ilichkadr
1608576223
Без Тедеско Спартак последее время даже лучше играет, чем с ним. Тедеско мешает игрокам по ходу матча.
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Просто-333
1608577881
разподаст, дваподаст, триподаст
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Урия Гип 2
1608580508
Свинари за 50 т. р. будут биться. Свиновода то уже не вернешь.Что 3 игры, что 10.
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rquog1479
1608590161
СEKС Знaкoмcтвa! Oдинокие и Зaмужниe очень хoтят ceкca, все бeсплатнo и анoнимнo. Здеcь дaют в пoпу и бeрут в рoт, мoжешь убедитьcя cам------- http://bit.do/chpoking
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Дядя Серёжа
1608600272
"Да плюнь на него" - И.В. Рюрикович
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