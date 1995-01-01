Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Metaratings: Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может занять аналогичный пост в «Сочи».

    По информации Metaratings, сочинский клуб продолжительное время контактирует с функционером. Стороны ведут предварительные переговоры.

    Сообщается, что «Сочи» предлагал Газизову пост гендиректор клуба еще до назначения в «Спартак».

    • Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение Газизов получил около 100 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5451

      KPCCSPB 21 минуту назад

      Ага, про историю быстренько забыл, какую в народной команде делал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6170

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Только с Уруновым, за которого весь мир 5 лямов предлагает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5449

      серега кашин 51 минуту назад

      какая разница где деньги лопатой гребсти, это не в уфе копейки считать и на всем экономить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ 1 час назад

      Вернулся бы он в Уфу всё было бы понятно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14681

      vladimir-7 > _Marqella_ 18 минут назад

      Ну вы сравнили Уфу и Сочи, а финансовые возможности того
      и другого клуба забыли сравнить, а Газик не альтруист.
      Кстати, если у него не получится в Сочи ( как филиал Зенита),
      он может придти к вам в Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7016

      Литейный4 1 час назад

      Не надо Сочи этого разбрасывателя перчаток. Он свою карьеру заляпал у свиней. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1942

      alll-333 1 час назад

      Что воля, что неволя. Что Спартак, что Сочи- деньги не пахнут

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81564
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru