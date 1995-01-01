Metaratings: Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может занять аналогичный пост в «Сочи».

По информации Metaratings, сочинский клуб продолжительное время контактирует с функционером. Стороны ведут предварительные переговоры.

Сообщается, что «Сочи» предлагал Газизову пост гендиректор клуба еще до назначения в «Спартак».