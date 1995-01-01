Metaratings: Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может занять аналогичный пост в «Сочи».
По информации Metaratings, сочинский клуб продолжительное время контактирует с функционером. Стороны ведут предварительные переговоры.
Сообщается, что «Сочи» предлагал Газизову пост гендиректор клуба еще до назначения в «Спартак».
- Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение Газизов получил около 100 миллионов рублей.