Братья-близнецы Свен и Ларс Бендеры летом завершат карьеры в возрасте 32 лет

«Байер» анонсировал скорый уход из профессионального футбола защитников команды Ларса Бендера и Свена Бендера.

Братья-близнецы решили завершить свои карьеры по окончании нынешнего сезона. В апреле им исполнится 32 года.

У немцев к тому моменту истекут контракты с «Байером» и они уйдут из клуба на правах свободных агентов.

Ларс Бендер выступает за «Байер» с 2009 года, Свен – с 2017 года.

