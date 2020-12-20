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    Тюрама дисквалифицировали на пять матчей за плевок в лицо игроку «Хоффенхайма»

    Немецкий футбольный союз определился с наказанием для нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

    Француз в субботнем матче против «Хоффенхайма» (1:2) плюнул в лицо защитника команды-соперника Стефана Поша.

    За свой поступок футболист дисквалифицирован на пять матчей, еще на один – условно. Кроме того, он заплатит штраф в размере 40 тысяч евро.

    Ранее «Боруссия» решила оштрафовать Тюрама на месячную зарплату.

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    Источник: Sky Sport Germany

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +963

      кто там 1 час назад

      Как-то не толерантненько, он же темнокожий, а там сейчас движ BLM, как бы за такую дисквалификацию не попросили бы извиниться, а если попросят то зовите кпссучку он мастер стоять на коленях, научит как надо)

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