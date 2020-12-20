Тюрама дисквалифицировали на пять матчей за плевок в лицо игроку «Хоффенхайма»

Немецкий футбольный союз определился с наказанием для нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

Француз в субботнем матче против «Хоффенхайма» (1:2) плюнул в лицо защитника команды-соперника Стефана Поша.

За свой поступок футболист дисквалифицирован на пять матчей, еще на один – условно. Кроме того, он заплатит штраф в размере 40 тысяч евро.

Ранее «Боруссия» решила оштрафовать Тюрама на месячную зарплату.