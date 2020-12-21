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  • Аршавин – о планах «Зенита» по усилению состава: «По-моему, три трансфера рассматриваются»

Аршавин – о планах «Зенита» по усилению состава: «По-моему, три трансфера рассматриваются»

21 декабря 2020, 12:33
6

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, сколько новичков может появиться в петербургском клубе во время зимнего трансферного окна.

«По-моему, три трансфера рассматриваются. Честно, не знаю, на какие именно позиции. Для чемпионата России команда очень хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ.
  • Из еврокубков команда уже вылетела.
  • В летне-осеннее трансферное окно клуб потратил на усиление состава 32,7 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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Mister_Tomsk
1608546465
В летне-осеннее трансферное окно клуб потратил на усиление состава 32,7 миллиона евро. - и обосрался в еврокубках...
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алдан2014
1608547634
Заберите Кокорина за...,ну заберите его пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!!!
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Давид59
1608548569
Тут вряд ли секрет Полишинеля. Усиление нужно там, где были проблемы. А именно - в центре обороны и в нападении.
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BRO_football
1608549564
А что тут думать? Усиления под еврокубки будут: в защиту одного, чтобы меньше пропускать, в нападение одного, чтобы больше забивать в полузащиту к компанию к двум остальным.
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