Аршавин – о планах «Зенита» по усилению состава: «По-моему, три трансфера рассматриваются»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, сколько новичков может появиться в петербургском клубе во время зимнего трансферного окна.
«По-моему, три трансфера рассматриваются. Честно, не знаю, на какие именно позиции. Для чемпионата России команда очень хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются», – сказал Аршавин.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ.
- Из еврокубков команда уже вылетела.
- В летне-осеннее трансферное окно клуб потратил на усиление состава 32,7 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»