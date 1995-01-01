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    Аршавин – о планах «Зенита» по усилению состава: «По-моему, три трансфера рассматриваются»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, сколько новичков может появиться в петербургском клубе во время зимнего трансферного окна.

    «По-моему, три трансфера рассматриваются. Честно, не знаю, на какие именно позиции. Для чемпионата России команда очень хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ.
    • Из еврокубков команда уже вылетела.
    • В летне-осеннее трансферное окно клуб потратил на усиление состава 32,7 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9095

      BRO_football 50 минут назад

      А что тут думать? Усиления под еврокубки будут:
      в защиту одного, чтобы меньше пропускать,
      в нападение одного, чтобы больше забивать
      в полузащиту к компанию к двум остальным.

      0
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      Рейтинг: +4259

      Давид59 1 час назад

      Тут вряд ли секрет Полишинеля. Усиление нужно там, где были проблемы. А именно - в центре обороны и в нападении.

      0
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      Рейтинг: +6966

      Литейный4 1 час назад

      В Зенит очередь, а в тарасятник только силой уголовников набирают. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5150

      afw13 > Литейный4 1 час назад

      очередь к кормушке?)) гыгыгы)

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      Рейтинг: +3644

      алдан2014 1 час назад

      Заберите Кокорина за...,ну заберите его пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!!!

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      Рейтинг: +1925

      Mister_Tomsk 1 час назад

      В летне-осеннее трансферное окно клуб потратил на усиление состава 32,7 миллиона евро. - и обосрался в еврокубках...

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      Рейтинг: +11808

      KLIM777 1 час назад

      речь просто от бога. Закрепите ее на обложке сайта.

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