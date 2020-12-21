Аршавин – о планах «Зенита» по усилению состава: «По-моему, три трансфера рассматриваются»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, сколько новичков может появиться в петербургском клубе во время зимнего трансферного окна.

«По-моему, три трансфера рассматриваются. Честно, не знаю, на какие именно позиции. Для чемпионата России команда очень хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются», – сказал Аршавин.