Дмитрий Комбаров: «После чемпионства Каррера нас не слышал и находился в другом пространстве»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил период выступлений за «Спартак» под руководством Массимо Карреры.

«Есть два абсолютно разных отрезка – до чемпионства и после чемпионства. До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение.

После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве. Причем это случилось резко. Мы вышли из отпуска – он внезапно вообще другой.

Например, мог говорить по телефону прямо во время тренировки. Идет тренировка, ему кто-то звонит, – он берет трубку, уходит и начинает разговаривать. И ладно бы он так делал с самого начала, такие тренеры бывают, но нет же – первый сезон жил всем этим, постоянно смотрел, изучал, участвовал, спрашивал.

Здесь же – берет телефон и уходит куда-то разговаривать. Мы у него даже пытались спросить: может, что-то случилось, может, что-то не то делаем. А он говорит: «Нет, у меня просто колено болит, поэтому такое настроение». В общем, ответ непонятный, он реально где-то в другой вселенной находился, мы его не понимали», – приводит слова Комбарова Sports.ru.

Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.

Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.

В январе фулбеку исполнится 34 года.

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