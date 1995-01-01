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    Дмитрий Комбаров: «После чемпионства Каррера нас не слышал и находился в другом пространстве»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил период выступлений за «Спартак» под руководством Массимо Карреры.

    «Есть два абсолютно разных отрезка – до чемпионства и после чемпионства. До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение.

    После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве. Причем это случилось резко. Мы вышли из отпуска – он внезапно вообще другой.

    Например, мог говорить по телефону прямо во время тренировки. Идет тренировка, ему кто-то звонит, – он берет трубку, уходит и начинает разговаривать. И ладно бы он так делал с самого начала, такие тренеры бывают, но нет же – первый сезон жил всем этим, постоянно смотрел, изучал, участвовал, спрашивал.

    Здесь же – берет телефон и уходит куда-то разговаривать. Мы у него даже пытались спросить: может, что-то случилось, может, что-то не то делаем. А он говорит: «Нет, у меня просто колено болит, поэтому такое настроение». В общем, ответ непонятный, он реально где-то в другой вселенной находился, мы его не понимали», – приводит слова Комбарова Sports.ru.

    • Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.
    • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
    • В январе фулбеку исполнится 34 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1065

      petr69 11 минут назад

      А обьяснил бы Комбаров почему на праздновании чемпионства на мероприятии не было тренера

      0
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      Рейтинг: +2191

      Дедуктор 14 минут назад

      Крыша съехала у одних. Быват.
      Но матчи то зачем было сдавать? Явный саботаж был со стороны группы игроков, ходивших в "шестерках" у пахана с небезызвестным погонялом "Иуда".

      0
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      Рейтинг: +13555

      derrik2000 58 минут назад

      Ну, вот, собственно, только сейчас, ПО КРУПИЦАМ и начинает от "участников процесса" )) всплывать правда о том, что всё таки случилось со Спартаком в "послечемпионские" годы, почему и игроки, и команда в целом перестали прогрессировать, а играли "на старом багаже", который был сформирован в 2017 году.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3644

      алдан2014 1 час назад

      Похоже на правду,после чемпионского сезона у многих крыша сьехала

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