Дмитрий Комбаров: «После чемпионства Каррера нас не слышал и находился в другом пространстве»

А обьяснил бы Комбаров почему на праздновании чемпионства на мероприятии не было тренера
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил период выступлений за «Спартак» под руководством Массимо Карреры.
«Есть два абсолютно разных отрезка – до чемпионства и после чемпионства. До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение.
После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве. Причем это случилось резко. Мы вышли из отпуска – он внезапно вообще другой.
Например, мог говорить по телефону прямо во время тренировки. Идет тренировка, ему кто-то звонит, – он берет трубку, уходит и начинает разговаривать. И ладно бы он так делал с самого начала, такие тренеры бывают, но нет же – первый сезон жил всем этим, постоянно смотрел, изучал, участвовал, спрашивал.
Здесь же – берет телефон и уходит куда-то разговаривать. Мы у него даже пытались спросить: может, что-то случилось, может, что-то не то делаем. А он говорит: «Нет, у меня просто колено болит, поэтому такое настроение». В общем, ответ непонятный, он реально где-то в другой вселенной находился, мы его не понимали», – приводит слова Комбарова Sports.ru.
- Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.
- Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
- В январе фулбеку исполнится 34 года.
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