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  • Дмитрий Комбаров: «После чемпионства Каррера нас не слышал и находился в другом пространстве»

Дмитрий Комбаров: «После чемпионства Каррера нас не слышал и находился в другом пространстве»

21 декабря 2020, 13:48
7

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил период выступлений за «Спартак» под руководством Массимо Карреры.

«Есть два абсолютно разных отрезка – до чемпионства и после чемпионства. До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение.

После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве. Причем это случилось резко. Мы вышли из отпуска – он внезапно вообще другой.

Например, мог говорить по телефону прямо во время тренировки. Идет тренировка, ему кто-то звонит, – он берет трубку, уходит и начинает разговаривать. И ладно бы он так делал с самого начала, такие тренеры бывают, но нет же – первый сезон жил всем этим, постоянно смотрел, изучал, участвовал, спрашивал.

Здесь же – берет телефон и уходит куда-то разговаривать. Мы у него даже пытались спросить: может, что-то случилось, может, что-то не то делаем. А он говорит: «Нет, у меня просто колено болит, поэтому такое настроение». В общем, ответ непонятный, он реально где-то в другой вселенной находился, мы его не понимали», – приводит слова Комбарова Sports.ru.

  • Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.
  • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
  • В январе фулбеку исполнится 34 года.

Дмитрий Комбаров: «С радостью бы вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (7)
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алдан2014
1608548123
Похоже на правду,после чемпионского сезона у многих крыша сьехала
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derrik2000
1608549091
Ну, вот, собственно, только сейчас, ПО КРУПИЦАМ и начинает от "участников процесса" )) всплывать правда о том, что всё таки случилось со Спартаком в "послечемпионские" годы, почему и игроки, и команда в целом перестали прогрессировать, а играли "на старом багаже", который был сформирован в 2017 году.
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Дедуктор
1608551736
Крыша съехала у одних. Быват. Но матчи то зачем было сдавать? Явный саботаж был со стороны группы игроков, ходивших в "шестерках" у пахана с небезызвестным погонялом "Иуда".
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petr69
1608551913
А обьяснил бы Комбаров почему на праздновании чемпионства на мероприятии не было тренера
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НИКиколай
1608557556
Похоже у Комбарова крыша сьехала от безумного бабла...ВЫ перестали играть, тренироваться,нести ответственность перед армией болельщиков..думали после золотых медалей бога за бороду поймали..а так и не поняли,что забраться на вершину,и быть там постоянно..это очень разные понятия..Играть надо,а не кусать тренера исподтишка, как позорные шакалы...
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zigbert
1608626971
И что бы тренер вас услышал создали "ромашку".
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