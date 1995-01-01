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    Дмитрий Комбаров: «С радостью бы вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает»

    Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил готовность снова стать игроком «Спартака».

    • Футболист выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.
    • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
    • В январе фулбеку исполнится 34 года.

    «Конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает – будем конкурировать», – сказал Комбаров.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3128

      Ганнибал Лектор 53 минуты назад

      Забавно, что бездарь даже на уровне ФНЛ сравнивает себя с футболистом Олимпийской сборной Бразилии... какая конкуренция, прекрати бухать, Комбарик))

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      Рейтинг: +4259

      Давид59 1 час назад

      Так он и не рассчитывает, что его возьмут обратно. Спросили - ответил.

      0
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      Рейтинг: +4017

      Cleaner 1 час назад

      Дмитрий, тебе уже 34. Какой Спартак. Там усиление нудно, а не еще один Кокорин.

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      Рейтинг: +26168

      oyabun 1 час назад

      Так и представляю себе - выходят на поле за Спартак играть Комбаров, Глушаков, Ещенко, Ребров.. Можно еще до кучи Самедова пригласить. А чего? Деньги то всем нужны. Если уж КоКо за ничегоделание 3 млн. евро в год получает, то эти парни за лям реально играть будут. Вопрос, конечно, как? ))

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      Рейтинг: +5322

      nik55 2 часа назад

      там тебя ни кто не ждет

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      Рейтинг: +4349

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Тебе его не догнать

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      Рейтинг: +14678

      vladimir-7 3 часа назад

      Глушак тоже мечтает перейти в спартак, а вот ещё Дзюба очень хочет,
      но боится Соболева и болельщиков, так как в последствии будет играть
      в футбол, но на инвалидной коляске.

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