Дмитрий Комбаров: «С радостью бы вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает»

Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил готовность снова стать игроком «Спартака».

Футболист выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.

Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.

В январе фулбеку исполнится 34 года.

«Конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает – будем конкурировать», – сказал Комбаров.