Дмитрий Комбаров: «С радостью бы вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает»

Забавно, что бездарь даже на уровне ФНЛ сравнивает себя с футболистом Олимпийской сборной Бразилии... какая конкуренция, прекрати бухать, Комбарик))
Левый защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил готовность снова стать игроком «Спартака».
- Футболист выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год.
- Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
- В январе фулбеку исполнится 34 года.
«Конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает – будем конкурировать», – сказал Комбаров.