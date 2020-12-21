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    Роспотребназдзор: «Информация о превышении допустимого числа зрителей на матче «Зенит» – «Спартак» не поступала»

    Роспотребнадзор отреагировал на появление болельщиков на трибунах «Газпром Арены» во время матча «Зенит»«Спартак». Изначально допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.

    «Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторам вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также превышение допустимого количества зрителей в адрес Управления не поступала.

    Вопросы нарушения гражданами общественного порядка не входят в установленную сферу компетенции Управления и отнесены к полномочиям правоохранительных органов», – приводит сообщение Роспотребнадзора Sport24.

    • Во время матча на центральных секторах стали появляться болельщики.
    • За день до матча сообщалось, что фанатам «Спартака» не будет выделена билетная квота, однако они также смогли попасть на трибуны.
    • На матче произошла драка между болельщиками обеих команд.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18707

      bset 31 минуту назад

      Интересно, какие еще будут оправдания у болельщиков Зенита? В не очевидной ситуации Спартак наказали в первом круге, а теперь в более явной ситуации нарушений не выявлено. Я бы на месте болельщиков стыдливо на все это смотрел и в перепалку не вступал бы. А стыдных ситуаций с каждым разом все больше.

      0
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      Рейтинг: +524

      plehanov6 48 минут назад

      Ясень пень! Игра ведь проходила в газпроме, а не " Открыте Арене" ! Иначе опять, нарушения и санкции!!!

      0
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      Рейтинг: +5433

      серега кашин 1 час назад

      правильно газпром все купил

      1
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      Рейтинг: +6966

      Литейный4 1 час назад

      Там десяток почитателей свиней пробрались на стадион. Их за дверь, они в окно. Пришлось пятаки непрошеным гостям начистить. Гыгыгы

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