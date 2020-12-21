Роспотребназдзор: «Информация о превышении допустимого числа зрителей на матче «Зенит» – «Спартак» не поступала»

Интересно, какие еще будут оправдания у болельщиков Зенита? В не очевидной ситуации Спартак наказали в первом круге, а теперь в более явной ситуации нарушений не выявлено. Я бы на месте болельщиков стыдливо на все это смотрел и в перепалку не вступал бы. А стыдных ситуаций с каждым разом все больше.
Роспотребнадзор отреагировал на появление болельщиков на трибунах «Газпром Арены» во время матча «Зенит» – «Спартак». Изначально допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.
«Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторам вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также превышение допустимого количества зрителей в адрес Управления не поступала.
Вопросы нарушения гражданами общественного порядка не входят в установленную сферу компетенции Управления и отнесены к полномочиям правоохранительных органов», – приводит сообщение Роспотребнадзора Sport24.
- Во время матча на центральных секторах стали появляться болельщики.
- За день до матча сообщалось, что фанатам «Спартака» не будет выделена билетная квота, однако они также смогли попасть на трибуны.
- На матче произошла драка между болельщиками обеих команд.