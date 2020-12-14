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«СЭ»: на матч «Зенит» – «Спартак» допустят 1700 зрителей

14 декабря 2020, 23:28
10

Стало известно, какое количество зрителей сможет присутствовать на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «СЭ», на игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.

«Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.

  • Матч состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
  • Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
  • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (10)
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СвинкаСправедливости
1607994059
Очень стыдно за Карасёва. Он уже четыре раза судил Спартак в этом сезоне и все четыре раза судил ужасно.
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vladimir-7
1608011712
Зенит изменит ситуацию с допуском, но перед началом матча, чтобы пропустить только своих болельщиков. На гостевую трибуну пустят около 100 болельщиков соперника.
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paracetamol
1608024319
1700 человек - и есть те, ради которых футбол в Питере затевался.
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