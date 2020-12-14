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    «СЭ»: на матч «Зенит» – «Спартак» допустят 1700 зрителей

    Стало известно, какое количество зрителей сможет присутствовать на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    По информации «СЭ», на игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.

    «Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.

    • Матч состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
    • Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
    • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2020 23:28
    Комментарии15
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      Рейтинг: +9609

      paracetamol 7 часов назад

      1700 человек - и есть те, ради которых футбол в Питере затевался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 11 часов назад

      Зенит изменит ситуацию с допуском, но перед началом матча, чтобы
      пропустить только своих болельщиков. На гостевую трибуну пустят
      около 100 болельщиков соперника.

      1
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > vladimir-7 11 часов назад

      Приходи, будешь 101-м.

      0
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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 > ilichkadr 11 часов назад

      Я за другую команду болею, а в Ростов ехать далеко, да и
      Оленевод проезд закрыл, даже по Москве, всё он никак не
      наворует, наверно перед смертью.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > vladimir-7 11 часов назад

      Да ладно тебе далеко. Садишься на «Тихий Дон» и через 16 часов уже на "Ростов-арене". К твоему приезду стадион переименуют имени В. Понедельника.
      P.S. Влетят кони однако......

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      Рейтинг: +18395

      silver29 > ilichkadr 11 часов назад

      "сезонных абонементов в бизнес-клубы" (((( похоже ты тоже в это число не входишь. Кстати что за бизнес клубы ?

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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > silver29 10 часов назад

      Это бизнес клубы ФК "Зенит": Gold Club 1, 2, Silver и т.д. Обычные бары (центральная трибуна) с посиделками, напитками и т.п. с видом на поле . Ценник там шкалит и явно не для истинных болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 > ilichkadr 10 часов назад

      Не услышал ты меня, а жаль.

      0
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > vladimir-7 9 часов назад

      Ну, почему же не услышал? Оленевод прикрыл бесплатный проезд в общественном транспорте гражданам старше 65 лет, но за свои кровные ездить-то можно?
      P.S. Пора оленевода на кол посадить. Устроил отсебятину, как меры борьбы с заболеванием, хотя очевидно, что это меры борьбы с пожилыми людьми.
      В порядке справки: от коронавируса ещё никто не умер.

      1
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      Рейтинг: +18657

      bset 12 часов назад

      Однажды все это закончится и стадионы снова начнут забиваться под завязку...

      2
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      ...
      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 > bset 11 часов назад

      То, что творят с футболом и смотреть этот футбол, нет
      никакого желания и "завязка" опустится до 0.

      2
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      Рейтинг: -1038

      зинет недоклуб 13 часов назад

      стыдно за зенет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2091

      СвинкаСправедливости 16 часов назад

      Очень стыдно за Карасёва. Он уже четыре раза судил Спартак в этом сезоне и все четыре раза судил ужасно.

      1
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      Рейтинг: +148

      свинка справеднутости > СвинкаСправедливости 13 часов назад

      Главное, чтобы за ОМОН не стыдно было

      1
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      Рейтинг: +518

      Урия Гип 2 > СвинкаСправедливости 11 часов назад

      А Спартак проиграет по любому.

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