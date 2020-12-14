«СЭ»: на матч «Зенит» – «Спартак» допустят 1700 зрителей

Стало известно, какое количество зрителей сможет присутствовать на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «СЭ», на игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.

«Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.