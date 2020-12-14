«СЭ»: на матч «Зенит» – «Спартак» допустят 1700 зрителей

Стало известно, какое количество зрителей сможет присутствовать на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
По информации «СЭ», на игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.
«Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.
- Матч состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
- Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.
Источник: «Спорт-Экспресс»