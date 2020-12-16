РПЛ – о драке на матче «Зенита» и «Спартака»: «Нахождение болельщиков за пределами оговоренных зон беспокоят»

Желудей рассыпали на стадионе, вот они и побежали! гЫ-гЫ-гЫ!!!!
РПЛ прокомментировала инцидент с дракой болельщиков на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».
«В начале мачта произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», – заявили в РПЛ.
Официально фанатам «Спартака» не была выделена билетная квота, а допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы – примерно 1700 человек.
- В игре идет второй тайм, счет 2:1 в пользу петербуржцев.
- «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.