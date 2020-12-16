РПЛ – о драке на матче «Зенита» и «Спартака»: «Нахождение болельщиков за пределами оговоренных зон беспокоят»

РПЛ прокомментировала инцидент с дракой болельщиков на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

«В начале мачта произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», – заявили в РПЛ.

Официально фанатам «Спартака» не была выделена билетная квота, а допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы – примерно 1700 человек.