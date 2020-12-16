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    РПЛ – о драке на матче «Зенита» и «Спартака»: «Нахождение болельщиков за пределами оговоренных зон беспокоят»

    РПЛ прокомментировала инцидент с дракой болельщиков на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

    «В начале мачта произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», – заявили в РПЛ.

    Официально фанатам «Спартака» не была выделена билетная квота, а допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы – примерно 1700 человек.

    • В игре идет второй тайм, счет 2:1 в пользу петербуржцев.
    • «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2020 21:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 7 часов назад

      Желудей рассыпали на стадионе, вот они и побежали! гЫ-гЫ-гЫ!!!!

      0
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      Рейтинг: +4050

      Павелий > Puddle 5 часов назад

      Ты реально всё видел от начала и до конца? А я был на стадионе: 300 агрессивных болельщиков Зенита встали со своих мест и побежали к болельщикам Спартака. Провокация со стороны бомжей.

      0
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      Рейтинг: +9650

      paracetamol 8 часов назад

      Свини же, чего с них взять?

      1
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      Рейтинг: +154

      Avitaminoz 9 часов назад

      Недопустимо, беспокоят... соплежуйство а не реакция РПЛ. Хотя, чего ещё тут ждать?

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