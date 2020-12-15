«Спартак»: «До последнего надеялись, что «Зенит» выделит билеты нашим фанатам. Этого не случилось»

«Спартак» объявил о том, что болельщики московского клуба не смогут попасть на гостевой матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом». На игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.

«Дорогие красно-белые!

Уже завтра нас ждет битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!» – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.