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    «Спартак»: «До последнего надеялись, что «Зенит» выделит билеты нашим фанатам. Этого не случилось»

    «Спартак» объявил о том, что болельщики московского клуба не смогут попасть на гостевой матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом». На игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.

    «Дорогие красно-белые!

    Уже завтра нас ждет битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

    К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

    Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!» – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря.
    • Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -751

      Аденн 17 минут назад

      стыдно за бЗденит, стыдно за этих онанистов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6425

      NewLife 27 минут назад

      Ишь чего захотели, может вам еще азмунку для тренировки выделить ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12205

      alarm 34 минуты назад

      а то зенит не хочет пустить больше. хотя бы, как с боруссией, 15 тыщ. не от клуба зависит.

      1
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