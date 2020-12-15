Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак»: «До последнего надеялись, что «Зенит» выделит билеты нашим фанатам. Этого не случилось»

«Спартак»: «До последнего надеялись, что «Зенит» выделит билеты нашим фанатам. Этого не случилось»

15 декабря 2020, 19:50
20

«Спартак» объявил о том, что болельщики московского клуба не смогут попасть на гостевой матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом». На игру на «Газпром Арене» допустят 1700 человек из числа владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы.

«Дорогие красно-белые!

Уже завтра нас ждет битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!» – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря.
  • Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1608051683
Ишь чего захотели, может вам еще азмунку для тренировки выделить ?
Ответить
Главное Спартак без ЛЧ
1608054324
Да ни кто на СпартаГ не приедет, на это позорище! =)))) Вам место в зоне жопа-запад! =))))
Ответить
Павелий
1608054564
Друзья позвали в бизнес-ложу. Так что несколько десятков болел Спартка на стадионе точно будет!
Ответить
SaveAS
1608054622
Интересно, кто еще после этого свиньи! Позор бомжам и продажному РФС, в России за уши тянут, а в Европе полные штаны говна.
Ответить
orein51
1608058231
Дорогой Спартак! "... болельщики питерского клуба тоже не смогут попасть на этот матч", как верно отмечатся в этом сообщении ниже после "«До последнего надеялись, что «Зенит» выделит билеты нашим фанатам. Этого не случилось»".
Ответить
ivany4
1608059165
Нашли на кого надеяться.)) У них снега зимой не выпросишь. Бабушки и дедушки в Западной Сибири 20 лет надеялись на газ от газпрема. Если бы Путин не рявкнул, да и то перед выступлением, никогда бы 3 с лишним лярда на газификацию не выделили бы.
Ответить
Ilya26
1608059634
Да пусть кувыркаются в сперме дзюбы по своим вип билетам , гнус болотный
Ответить
rash1959
1608062514
В этом вся бомжатская суть. На Открытие ломанулись, sуки, бешеной толпой, после чего на Спартак наложили штраф за превышение. Просто обязаны завтра вытрахать бомжатню по полной. Ждём победы.
Ответить
Каратель помойников
1608084714
другого от бомжатни ждать не стоит..
Ответить
Дядя Серёжа
1608098396
Нам тут в Сибири вопрос попадания на трибуну не так актуален По любому - Спартак Чемпион!
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+