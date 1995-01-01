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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» сохранил первое место и другие результаты

    «Байер» разгромил в гостях «Кельн». Все голы забили разные футболисты. Команда Петера Боша сохранила первую строчку.

    «Бавария» дома обыграла «Вольфсбург». Другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» победил «Хоффенхайм».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Филипп, 5; 1:1 – Левандовски, 45+1; 2:1 – Левандовски, 50.

    Арминия – Аугсбург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гаувелеув, 85.

    Кельн – Байер – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вайзер, 8; 0:2 – Диаби, 10; 0:3 – Шик, 54; 0:4 – Вирц, 59.

    Хоффенхайм – Лейпциг – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Поульсен, 60.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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