Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» сохранил первое место и другие результаты

«Байер» разгромил в гостях «Кельн». Все голы забили разные футболисты. Команда Петера Боша сохранила первую строчку.
«Бавария» дома обыграла «Вольфсбург». Другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» победил «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур
Бавария – Вольфсбург – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Филипп, 5; 1:1 – Левандовски, 45+1; 2:1 – Левандовски, 50.
Арминия – Аугсбург – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гаувелеув, 85.
Голы: 0:1 – Вайзер, 8; 0:2 – Диаби, 10; 0:3 – Шик, 54; 0:4 – Вирц, 59.
Хоффенхайм – Лейпциг – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Поульсен, 60.
Источник: Бомбардир.ру