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  • РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков

РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков

16 декабря 2020, 21:54
284

В центральном матче 19-го тура «Зенит» обыграл дома «Спартак» – 3:1.

У хозяев отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Гости забили свой мяч благодаря автоголу Деяна Ловрена.

Петербуржцы набрали 41 очко, упрочив лидерство. «Спартак» с 35-ю очками идет на втором месте.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Зенит – Спартак – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 1:1 – Ловрен, 22 (в свои ворота); 2:1 – Ракицкий, 73; 3:1 – Дзюба, 90+3.

«Зенит»: Лунев, Сантос (Жирков, 68), Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Оздоев, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Азмун (Ерохин, 88), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Жиго, Джикия (Гапонов, 87), Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев (Кутепов, 68), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Малком, 39: Сутормин, 78; Барриос, 84 – Зобнин, 26; Ларссон, 36: Джикия, 55.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (284)
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rattyboy
1608145431
Дрим-тим: Пепа, Чуня, Пумба, Ниф-ниф, Фунтик, Пятачок, Наф-наф, Хрюша, Нюф-нюф, Бейб.Нюша .....И заслуженный свинопас России - Пухля Пердеско Какая боль.....
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Рубинище
1608145475
Зенит с заслуженной победой. Отскочил Спартак от разгрома, тихий ужас а не игра у мясных Если Зенит пробивает днище и обсерается в еврокубках, то, что там с такой убогой игрой собрался Спартак делать.
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mamba9090909
1608146155
А гонору то было! И судья домашний, и с КДК договорились, и подслушивающую и подглядывающую аппаратуру приготовили, а толку - пшик. Зениту пришлось им один гол подарить, чтобы сильно не плакали. )))
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rattyboy
1608146302
Толстый анус спартачка Порван был на три очка
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Kollljan
1608146581
Сомнений в победе Зенита не было никакой! Но не ожидал такой говённой игры от Спартака.
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Kollljan
1608147797
Да, забыл сказать, - Спартачи, перчаточку брошенную подберите и затолкайте её себе сами знаете куда!
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Давид59
1608147798
Всех с УВЕРЕННОЙ победой!!! Спартак был сегодня без шансов. Давно такого не видел
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житель СПб
1608147837
Ну вот и все! Тедик заявил, что он СЛИВАЕТСЯ... Обгадил команду и - бежать... Тьфу!
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Вомбат
1608148019
Зенит сыграл так же как с Динамо простенько, без спортивной злости, без азарта. Но для нынешней РПЛ и это топ-игра. А вот Спартак был ужасен точно так же, как и в Сочи. Полня беспомощность и импотенция. И это вторая команда РПЛ! Какие нам еврокубки? А главное, какого черта в такой слабой лиге таким слабым игрокам платят миллионы евро в год? Когда кончится этот бардак?
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JTherry
1608150832
"войны", обещанной капитаном Спартака, не получилось: и с Сочи мучились, а не играли, а сегодня просто - позор... без атаки нет побед, а у нас к тому же, и на замену выпустить некого, ребята из Спартака-2 - не замена для РПЛ... "перчатка", брошенная Гаизовым, вернулась бумерангом "дешевой" трансферной вакханалии... а зенит - с заслуженной победой...
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