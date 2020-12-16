РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков

В центральном матче 19-го тура «Зенит» обыграл дома «Спартак» – 3:1.
У хозяев отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Гости забили свой мяч благодаря автоголу Деяна Ловрена.
Петербуржцы набрали 41 очко, упрочив лидерство. «Спартак» с 35-ю очками идет на втором месте.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Голы: 1:0 – Азмун, 8; 1:1 – Ловрен, 22 (в свои ворота); 2:1 – Ракицкий, 73; 3:1 – Дзюба, 90+3.
«Зенит»: Лунев, Сантос (Жирков, 68), Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Оздоев, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Азмун (Ерохин, 88), Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Жиго, Джикия (Гапонов, 87), Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев (Кутепов, 68), Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Малком, 39: Сутормин, 78; Барриос, 84 – Зобнин, 26; Ларссон, 36: Джикия, 55.