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    РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков

    В центральном матче 19-го тура «Зенит» обыграл дома «Спартак» – 3:1.

    У хозяев отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Гости забили свой мяч благодаря автоголу Деяна Ловрена.

    Петербуржцы набрали 41 очко, упрочив лидерство. «Спартак» с 35-ю очками идет на втором месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Зенит – Спартак – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Азмун, 8; 1:1 – Ловрен, 22 (в свои ворота); 2:1 – Ракицкий, 73; 3:1 – Дзюба, 90+3.

    «Зенит»: Лунев, Сантос (Жирков, 68), Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Оздоев, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Азмун (Ерохин, 88), Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Жиго, Джикия (Гапонов, 87), Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев (Кутепов, 68), Понсе, Ларссон.

    Предупреждения: Малком, 39: Сутормин, 78; Барриос, 84 – Зобнин, 26; Ларссон, 36: Джикия, 55.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    16.12.2020 21:54
    Комментарии343
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      Рейтинг: +3356

      Кинстифа 36 минут назад

      Заслуженная победа Зенита, такой никчемной игры Спартака с прямыми конкурентами я даже в самые тяжелые времена не видел!
      ПоЗор Федуну, игрокам и тренеру!!!! вы просто опозорили всех болельщиков КБ

      0
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      Рейтинг: +90

      alarm2 1 час назад

      позорные рылы, которые сныкались ещё до игры, гдеее вы..
      "аденн", "зенит недоклуб", "vsespartag01" и т.д. сцуки, вылазьте, мразоты.

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      Рейтинг: +90

      alarm2 1 час назад

      джикия - голевая на ракицкого. зачёт от капитана)

      0
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      Рейтинг: +90

      alarm2 1 час назад

      позор же) и москвич карасёв тут не при делах, просто спартаг - дно)

      0
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      Рейтинг: +90

      alarm2 1 час назад

      27-5 удары по воротам. эээ, а наш соперник точно был на 2 месте и боролся за медали?

      1
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      Рейтинг: +4870

      Krossmen73 1 час назад

      Зенит победил абсолютно заслуженно.Притом особо не напрягаясь.И это тот Зенит ,который в Европе выносили все кому не лень! Спартак же выглядел сборищем игроков случайно оказавшихся в одном месте.Тренеры КБ скулят что у них короткая скамейка,нет нападающих и т д.Им не мешало бы посвятить пару вечеров для просмотра игр Спартака 80 х и в 90 х годах.Спартак тех времён мог не иметь впереди ни одного чистого нападающего и при этом спокойно делать результат.Это достигалось за счёт отлично играющей средней линии,в которой были СОЗИДАТЕЛИ! И при том не один. Контроль мяча и добротная умная работа впереди есть залог успеха для КБ.В нынешнем составе у Спартака нет игроков способных разумно вести игру и решать задачи.Отдельные всплески отдельных игроков не в счёт.Это результат провальной политики штаба.Есть зимняя пауза.Нужно думать и работать.И принимать решение.Ну а пока что Зенит и его болельщиков с победой! Надеюсь что следующий сезон в наших играх всё же будет за нами!

      1
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      Рейтинг: +90

      alarm2 3 часа назад

      1й тайм. удары по воротам.
      зенит 11(1) - спартак 0(0)
      счёт 1:1
      для размышления хрякам)

      2
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      Рейтинг: +569

      Zenit_Zenit 4 часа назад

      Мда, дела...Зенит забил все четыре мяча, а победил 3:1..Чудны дела твои , Господи...
      Эти беспомощные московские ленивые суходрочеры даже в сторону наших ворот не удосужились ударить - гордость помешала... ну дык как же - кто мы, а кто великие они...
      Вот как сезон начали мясные - с истерик и скандалов, вот так и проводят - с дрыгающимся на бровке клоуном и полным отсутствием Игры...
      Ну что ж, все по справедливости - кто играет в футбол, тот получает результат, а кто играет в карманный биллиард тот получает Тадеску и полную чашу позора - пейте, свинки, пейте...

      4
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      Рейтинг: +148

      dil-1969@mail.ru 4 часа назад

      ****** позорные , так просрать матч,теперь я и вас онанистами буду называть,как и этих чертей((((((((

      0
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      Рейтинг: +90

      alarm2 4 часа назад

      щас пересматриваю матч, и первое, что бросилось в глаза - гол азмуна. зенит в этом сезоне забил ВСЕ голы из пределов штрафной. а вот этот был первым из-за пределов. буквально полметра - но, всё же, не из штрафной. стыдно за спартак)

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