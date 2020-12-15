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  • Юран: «Сомнительные трансферы Кокорина и Урунова повлияли на уход Газизова из «Спартака»

Юран: «Сомнительные трансферы Кокорина и Урунова повлияли на уход Газизова из «Спартака»

15 декабря 2020, 19:36
6

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал о возможных причинах отставки Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

— Как думаете, переход Урунова стал одной из причин расставания «Спартака» с Газизовым?

— Думаю, этот сомнительный трансфер в том числе повлиял на его уход. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство «Спартака» не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются. В тусовке об этом тоже говорят.

Плюс была история со мной и «Химками». Газизов непосредственно как генеральный директор берет и отправляет туда тренера. Эта ситуация была же его посылом. В общем, думаю, что «Спартак» принимал решение, исходя из нескольких факторов. И думаю, что это решение правильное.

  • Урунов в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах.
  • У Кокорина – два гола в десяти играх.

Юран – о возрасте Урунова: «Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Урунов Остон Юран Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1608050808
"И тут Остапа-Юрана понесло!.."
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Павелий
1608054689
Юран, ну не позовут тебя в Спартак. Не надо хорозориться!
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Hektor 84
1608071606
Юран так и навязывается в Спартак))) не позовут тебя успокойся уже!
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Томик
1608126512
Ушёл Газизов - опять Бакаев в старте. Совпадение?....Может не в Кокорине и Урунове причина? Бакаеву до Кокорина, как до Китая раком. Боюсь окажется в итоге, что и до Урунова тоже. А его всё кто -то пихает и пихает в основу.
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