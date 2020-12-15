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    Юран: «Сомнительные трансферы Кокорина и Урунова повлияли на уход Газизова из «Спартака»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал о возможных причинах отставки Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

    — Как думаете, переход Урунова стал одной из причин расставания «Спартака» с Газизовым?

    — Думаю, этот сомнительный трансфер в том числе повлиял на его уход. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство «Спартака» не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются. В тусовке об этом тоже говорят.

    Плюс была история со мной и «Химками». Газизов непосредственно как генеральный директор берет и отправляет туда тренера. Эта ситуация была же его посылом. В общем, думаю, что «Спартак» принимал решение, исходя из нескольких факторов. И думаю, что это решение правильное.

    • Урунов в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах.
    • У Кокорина – два гола в десяти играх.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 31 минуту назад

      Ночь белеет над Невским
      И вышел я погулять.
      А завтра станцует Тедеско
      Под крики "е5!, рыл е5!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -152

      Alex_MI_5 > Puddle 6 минут назад

      Ночь белеет над Невским
      И вышел я погулять.
      А завтра обдрочится пудель
      Под крики, какая ж он мерзкая бл.дь!

      Гы-гы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3520

      Puddle > Alex_MI_5 28 секунд назад

      Ты бездарь и тупорогий!
      Пытаешь повторить.
      Твой комментарий- убогий!
      Который сумел ты родить!

      Идика ты на х у й, тупица
      На завтра уроки учить.
      Ты можешь даже напиться,
      Но хватит на сайте флудить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      "И тут Остапа-Юрана понесло!.."

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      Рейтинг: +10888

      Skull_Boy > DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      С чего его понесло он дал нормальное интервью просто Бомбардир вытаскивает фразы из контекста и как обычно про Спартак или желтой ху_йни про жену Мамаева, т.к. это помойка регится в Питере, а не сайт и не удивительно, что уже под 100 клонов на сайте уровне Аларма и как ни странно не блокируются перманенто, как на других нормальных форумах

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