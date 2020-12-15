Юран: «Сомнительные трансферы Кокорина и Урунова повлияли на уход Газизова из «Спартака»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал о возможных причинах отставки Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

— Как думаете, переход Урунова стал одной из причин расставания «Спартака» с Газизовым?

— Думаю, этот сомнительный трансфер в том числе повлиял на его уход. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство «Спартака» не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются. В тусовке об этом тоже говорят.

Плюс была история со мной и «Химками». Газизов непосредственно как генеральный директор берет и отправляет туда тренера. Эта ситуация была же его посылом. В общем, думаю, что «Спартак» принимал решение, исходя из нескольких факторов. И думаю, что это решение правильное.

Урунов в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах.

в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах. У Кокорина – два гола в десяти играх.

Юран – о возрасте Урунова: «Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане»